PSD se opune proiectului administrației Fritz prin care Timișoara devine ”municipiul cu cele mai mari taxe și impozite din România”

Val de nemulțumiri după ce administrația Fritz a elaborat un proiect de hotărâre de consiliu local pentru modificarea taxelor locale în Timișoara pe anul 2022

Conform proiectului, unele taxe ar urma să se majoreze, în timp ce altele ar urma să se elimine complet, iar două taxe mai vechi vor fi reintroduse. Majorările vor afecta, în principal, impozitele pe clădiri, dar și taxele pentru eliberarea anumitor documente. Dările care se elimină sunt cele pentru care oricum nu s-au realizat încasări, iar reintroducerea a două noi taxe este motivată de contextul în care se găsește acum Timișoara.

Grupul consilierilor locali ai PSD Timișoara se va opune, prin toate mijloacele democratice posibile, intenției administrației Fritz de a mări cuantumul taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022.

”Vom demara dialoguri cu colegii din PNL și Pro Romania pentru a asigura o majoritate în Consiliul Local Timișoara, care să stopeze acest demers menit să mascheze incompetența financiară a unei administrații complet depășite. Primarul Dominic Fritz a mințit atât în cadrul dezbaterii publice pentru stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2021 cât și în ședința de plen când s-au votat acestea, pentru că atunci a dat asigurări că pentru anul 2022 se gândește la o relaxare fiscală. Acest lucru nu numai că nu se va întâmpla, dar se pregătește o majorare aberantă a unor impozite pentru persoanele fizice și eliminarea unor facilități pentru firmele care își plătesc integral impozitele locale până în data de 31 martie.

Impozitele locale din Timișoara sunt cele mai mari din România, la nivelul municipiilor reședință de județ și nu am fi avut obiecții categorice dacă am fi văzut în oraș rezultatele unui buget local generos și consistent. Tabloul primului an de mandat al oamenilor noi este însă șocant și dezolant: mizerie generală, spații verzi neîngrijite, investiții financiare abandonate, politizarea extremă a actului administrativ, încasarea unei amenzi istorice uriașe la Colterm.

La ce bun să pui noi biruri fiscale pe timișoreni și să estimezi o creștere la buget de 20 de milioane de lei, când această sumă nu reprezintă altceva decât a cincea parte din amenda încasată de Colterm după ce managementul acestei societăți a devenit userist? În acest ritm de degradare economică și administrativă, Timișoara se va transforma din cel mai european și civilizat oraș al țării într-un municipiu trist, prost gestionat, neatractiv pentru mediul de afaceri autohton și străin, iar singurii vinovați pentru acest lucru vor fi cei care au ajuns la putere prin minciuni, manipulări și lozinci și au ales să își bată joc zilnic de Timișoara și de timișoreni!”, se precizează într-un comunicat semnat de consilierii PSD Timișoara Radu Țoancă, Andra Lăpădatu și Ioan Szatmari.

