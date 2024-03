PSD susține la primăria Vălcani un fost membru, migrat la alegerile precedente la PNL

PSD Timiș va susține, în comuna Vălcani, candidatura lui Dragoș Buicu, actualul primar. Acesta va candida ca și independent, după că la precedentele alegeri a fost ales sub sigla PNL, unde venise trecând la liberali de la … PSD. Buicu rămâne independent, dar va fi susținut de social-democrați, aceștia urmând să nu propună un candidat propriu pentru acest post.

”PSD Timis a decis să susțină candidatura din postura de independent a primarului comunei Valcani, Dragoș Buicu, unul dintre cei mai performanți edili din județul Timiș”, este anunțul social-democraților.

Ca urmare a situației și a deciziei partidului, PSD Timiș va avea în Valcani doar listă pentru Consiliul Local. Buicu nu e străin de PSD, el a migrat la alegerile precedente de la acest partid spre PNL.

La PSD ajunsese inițial după ce în 2014 plecase de la PDL către PSD, beneficiind de ordonanța dată atunci de Liviu Dragnea.

El oferă și o justificare a permutărilor politice pe care le-a făcut în ultimii ani. El spune că a fost o alegere neinspirată să treacă la PNL, dar că ar fi făcut-o pentru a asigura un viitor mai bun pentru comună.

”Indiferent de situație, unii dintre dumneavoastră m-au acuzat de schimbarea doctrinei politice, așa cum zicea un cetățean și prieten sau de traseism politic. Am făcut aceasta pentru a ajuta la dezvoltarea comunei noastre. Ultima mea alegere din anul 2020, așa cum spuneam și eu, a fost una neinspirată. Ținând cont de faptul că, întotdeauna am avut parte de susținerea dumneavoastră a cetățenilor din Valcani, care ați apreciat munca depusă de mine și colaboratorii mei, de toți consilieri locali indiferent de culoarea politică am luat hotărârea ca la alegerile locale din 9 iunie să fiu doar candidatul dumneavoastră, astfel că anunț prin această postare candidatura mea la postul de primar al Comunei Valcani din postura de CANDIDAT INDEPENDENT!!!”, a transmis Buicu, pe Facebook.

Acum, Buicu invită partidele politice care doresc să îl susțină în candidatura sa.

”Partidele politice care doresc să mă susțină o pot face cu mare placere, dar am convingerea că dumneavoastră mă veți susține în hotărârea mea. Susținerea dumneavoastră este cea mai importantă pentru mine și pentru cei ce vor munci în interesul nostru al cetățenilor comunei”, a mai scris primarul în funcție,

