PSD Timiș e pregătit pentru alegerile parlamentare. Filiala locală dorește minim un post de senator și trei de deputați

Prin numele puse pe listele pentru Senat și Camera Deputaților, PSD Timiș dorește să aducă un suflu nou, ”un aer proaspăt”, spune Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD la nivel național și locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților. Partidul a depus, joi, documentele la Biroul Electoral Județean, în vederea participării la scrutinul din iarnă. Target: minim un loc de senator și trei de deputat.

Zilele acestea se definitivează, la nivel național, și programul-ofertă, pentru electorat.

”În primul rând, în aceste zile lucrăm, și e aproape de finalizare, oferta electorală. Am ieșit cu un prin draft pe economie, pe agricultură, mâine, probabil, ieșim pe educație, sănătate șamd. În al doilea rând, am finalizat listele cu care PSD vine în fața electoratului la nivel național. Am reușit să aducem și specialiști din toate domeniile, astfel încât să venim cu un aer proaspăt, cu un aer nou. Sunt foarte mulți oameni noi, alții, care n-au avut susținerea organizațiilor județene, nu se mai regăsesc pe listele PSD, indiferent de județ. Sunt acțiuni pe care noi le-am făcut în aceste săptămâni, acțiuni care vor continuă și în zilele următoare, astfel încât să obținem ceea ce ne propunem, și anume câștigarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie”, a declarat Sorin Grindeanu, în fața Palatului Administrativ din Timișoara, după depunerea documentelor la BEJ.

Liderul filialei Timiș, Alfred Simonis, locul 2 pe lista pentru Camera Deputaților, nu a ratat ocazia să răspundă acuzațiilor lansate de cei de la PNL, care acuzau lipsa unei democrații de partid în PSD, dar și de faptul că aici se stabilesc candidații după ce sunt impuși de la București.

”Pe listele PSD în Timiș veți regăsi oameni tineri, dar și oameni cu experiență, în același timp, oameni care au făcut parte din guverne, oameni care au făcut parte din actualul parlament, oameni integri, asupra cărora nu planează niciun fel de suspiciune. Poate nu pare atât de important, dar este extrem de important, sunt pe liste oameni care s-au născut aici, în Banat. După alegerile acestea, cei care vor fi votați de timișeni vor trebui să ducă la București și să se reunească, indiferent de partidul din care fac parte, să identifice problemele județului Timiș, să facă un plan pe termen mediu și lung asupra obiectivelor pe care trebuie să le îndeplinim cu toții acolo. Din păcate, pe celalalte liste, ale celorlalte partide, veți regăsi mai mulți parașutați de la București, oameni care, după ce va trece această campanie electorală, nu-i vom mai găsi interesați de obiectivele și problemele județului Timiș. Aș face apel la ceilalți contracandidați la o campanie decentă și mă leg de niște afirmații făcute ieri de un președinte al unei organizații, care ne spunea că la PSD Timiș au fost impuși oameni. La PSD Timiș sunt candidați din Timiș, nu e nimeni de la București parașutat pe posturi eligibile, sunt oameni care au demonstrat în acești ani că sunt interesați de proiectele județului Timiș”, a declarat Alfred Simonis.

La Senat, PSD Timiș va merge cu Eugen Dogariu, Sebastian Răducanu, Dorel Covaci și Simona Bejan.

La Camera Deputaților candidații sunt : Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Adrian Cionca, Mihai Ritivoiu, Luminița Țundrea, Alexandru Iovescu, Ion-Ardeal Ieremia, Alin Lăpădatu, Razvan Barta, Abel Țucu

