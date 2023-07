Puiu Minda și Al Shawish Mueen, cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din Giroc, trimiși în judecată pentru dare de mită de către procurorii DNA

Tribunalul Timis a decis, la termenul de joi, 27 iulie, sa revoce controlul judiciar dispus fata de milionarii Pascu Ionel Dan si Al Shawish Mueen, cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din comuna Giroc, masura preventiva dispusa de catre DNA Timisoara inca din 10.10.2022, prin Ordonanta nr. 73/P/2022.

Hotararea instantei vine la doar doua zile dupa ce Pascu Ionel Dan si Al Shawish Mueen au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA, cei doi fiind acuzati de dare de mita sub forma promisiunii.

Punerea sub acuzare a latifundiarului Puiu Minda – afaceristul care, in ultimii ani, a controlat toate tranzactiile cu terenuri de la marginea Timisoarei – a fost o operatiune pusa la punct de procurorii DNA, care l-au convins pe arhitectul sef din Primaria Giroc, milionarul Florin Roman, sa colaboreze pentru a-si mai usura situatia penala din dosarul de luare de mita.

Mai exact, fostul arhitect sef al comunei de langa Timisoara ar fi pus la dispozitia procurorilor o inregistrare din care reiese ca Pascu Ionel Dan si Al Shawish Mueen i-ar fi oferit o mita de 100.000 de euro pentru eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca un teren extravilan din Giroc ar fi, de fapt, in intravilan. Cei doi afaceristi aveau o promisiune de vanzare-cumparare cu proprietarii terenului si ulterior, daca ar fi primit adeverinta, l-ar fi vandut de 10 ori mai scump decat pretul de achizitie.

Dosarul va fi judecata de Tribunalul Timis. De remarcat ca, in urma cu doua zile, declaratia de abtinere a judecatoarei Dubravca Lepoiev, formulata in dosarul nr. 3217/30/2023, a fost respinsa, ceea ce inseamna ca domnia sa va solutiona unul dintre cele mai strategice dosare instrumentat de DNA Timisoara in ultimii ani.

