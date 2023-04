PUSL Timiș a crescut într-o lună de la 44 la 48 de organizații și de la 646 la 708 membri

Partidul Umanist Social Liberal Timiș a crescut într-o lună de la 44 la 48 de organizații. Partidul se extinde cu repeziciune și mulți cetățeni vor să se alăture formațiunii politice.

“Mai avem 6 organizații care sunt formate, dar trebuie finalizate ultimele documente. Deci partidul se va extinde, în total, cu 10 noi grupuri locale”, a spus Titu Bojin, președintele PUSL Timiș, marți 11 aprilie.

Numărul membrilor a crescut de la 646, la 708. Unii dintre ei au făcut politică, alții nu. Cei mai mulți sunt întreprinzători, cu studii superioare, oameni de afaceri, mai mari sau mai mici, dar și cetățeni simpli.

“Putem spune că mergem bine. În perioada următoare, până în 30 iunie, când vom avea control de la centru, de la partid, din București, să depășim jumătate plus unu, să ne apropiem de numărul 60 de organizații. Acesta este obiectivul și sper să și îl realizăm”, a subliniat Bojin.

PUSL Timiș deja se pregătește de campania electorală și are formate echipele necesare de acțiune. Au fost organizate mai multe activități umaniste de Dragobete, de 1 martie, de 8 martie. De asemenea, marți 11 aprilie, a mai fost desfășurată o activitate caritabilă la căminul de seniori de pe strada Inocențiu Micu Klein, unde au fost oferite cadouri cu produse alimentare.

“Oamenii au fost foarte mulțumiți, fiindcă meniul de Paște se poate suplimenta pentru toți ce 74 de seniori. În plus am promis și doi saci de var să vopsească pomii din curte”, a concluzionat Bojin.

Raul Ciuteanu, președintele PUSL Timișoara, a transmis un mesaj către timișoreni să iasă la vot în număr cât mai mare, la alegerile din 2024, pentru a nu se întâmpla așa cum a fost la alegerile trecute, când un procent foarte mic de votanți a ales primarul orașului.

Eurodeputata PUSL, Maria Grapini, a spus că, încă din prima zi de când Titu Bojin a luat șefia partidului s-a înțeles foarte bine cu vechea echipă, iar Bojin cu experiența sa extraordinară în politică va putea să aducă mulți oameni noi și să dezvolte cu succes organizația.

“Ideea de a face politică nu înseamnă ceva abstract, ci este pentru a îmbogăți calitatea vieții oamenilor. Asta este baza: tot ce face politicul trebuie să ducă la o viață mai bună pentru cetățeni și o siguranță mai mare”, a declarat Grapini, care desfășoară de mulți ani acțiuni caritabile și ajută oamenii aflați în nevoi și suferințe.

” Am familii nevoiașe cu mulți copii pe care le ajut de Paște și de Crăciun. Am ales 5 familii. Unele persoane singure cărora le duceam pachete au decedat, iar acum am căutat altele pe care să le ajut. Cred că e nevoie de o solidaritate mai mare cu oamenii în nevoi”, a mai spus Grapini.

Despre armonia și buna comunicare din partid, Grapini a mai adăugat:

“Mă bucur că două generații diferite, domnul Bojin și domnul Raul, se înțeleg foarte bine. Raul este asistent la biroul de europarlamentar de la Bruxelles, este bine pregătit în domeniul economic, dar și-a asumat și responsabilitate politică. Asta este soluția ca tot mai mulți oameni să își asume intrarea în politică”, a concluzionat Maria Grapini.

