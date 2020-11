Putem să punem umărul la dezvoltarea României (P)

Interviu cu Sebastian Răducanu, candidat pentru Senatul României din partea PSD Timiș.

Domnule Răducanu, în timp de pandemie alegererile parlamentare sunt un exercițiu democratic necesar?

Suntem într-o perioadă foarte dificilă, cu această criză sanitară provocată de pandemie. Cred că sănătatea românilor necesită mai mare atenție și o concentrare a tuturor forțelor politice pentru a depăși cu bine acest moment. Din punctul meu de vedere nu era o problemă să amânăm alegerile pentru luna martie cel puțin, pentru a trece acest prag dificil, și totodată pentru ca banii alocați organizării alegerilor să fie folosiți cu prioritate în alte domenii, pentru a suplimenta aparaturi, medicamentele necesare, pentru a suplimenta chiar locurile din spitale, pentru a răsplăti munca medicilor care în aceste momente sunt cei care duc greul. Nu cred că era o prioritate, în aceste momente dificile pentru toți, să facem aceste alegeri, chiar dacă am văzut că anumite forțe politice încearcă să compare situația de la noi cu situația din Statele Unite. Da, dar celor care forțează comparația, le scapă un amănunt, faptul că milioane de americani au votat prin corespondență, înainte de ziua alegerilor. Sistemul e diferit, mult mai complex și mai bine pus la punct decât în România.

Ce vă recomandă pentru un mandat de senator de Timiș?

Mie nu-mi place să vorbesc despre mine. Am fost educat și crescut într-un anumit mod, iar modestia m-a caracterizat dintotdeauna. Ce pot să spun este că am o experiență în domeniul antreprenorial de mai bine de 15 ani. Am studii în domeniul economic și în domeniul juridic, sunt dublu licențiat la Universitatea de Vest din Timișoara, atât în științe economice cât și în științe juridice, și am master în științele economice. Cred că m-am lovit în toți acești ani de muncă, de multe aspecte legislative pe care nu le-am putut înțelege, nu în sensul ad literam nu le-am înțeles ci în felul în care au fost ele construite, adică unul ambiguu, un mod care lasă loc de interpretare. Cred că ăsta este și motivul pentru care aș dori să ajung în Parlamentul României, pentru că, cu cât ajung mai mulți oameni acolo, care sunt ancorați în realitate, sunt ancorați în viața de zi cu zi, lucrează în diverse domenii, cred că pot corecta aspectele care lasă loc de interpretare, aspectele care blochează sau îngreunează bunul parcurs al societății.

Care sunt cele mai importante 3 proiecte pe care le-ați propune în parlament?

Sunt multe proiecte pe care mi-am propus să încerc să le duc la bun sfârșit. În primul rând sunt aspecte legate de legislația muncii, aspecte legate de raporturile de muncă unde există încă multe ambiguități, care ar trebui clarificate, în raportul de muncă între angajator și angajat, între modalitatea de a putea angaja sezonieri, zilieri, în reglementarea legală a lucrului probă, ne lovim de foarte multe aspecte de a face contract de muncă unei persoane fără a-i mai da posibilitatea angajatorului să testeze acea persoană dacă este capabilă să ducă la bun sfârșit atribuțiile postului respectiv. Totodată vreau să propun și să susțin proiecte legate de mediu, legate de poluare, pentru că mai ales în zona noastră, în zona orașului Timișoara, avem o poluare foarte ridicată. La nivel de România suntem în top, avem fabrici care poluează zilnic, iar mirosul este cumplit și se simte în aproape tot orașul Timișoara și în comunele periurbane. Trebuie să trăim într-un mediu sănătos, trebuie să ne creștem copiii într-un mediu sănătos iar eu nu cred că putem face compromisuri doar pentru a avea un număr mai mare de locuri de muncă. Totodată un proiect important este un proiect adaptat pe situația economică, care va fi din ce în ce mai dificilă, iar aici mă refer la domeniile afectate direct și foarte puternic de această pandemie. Vorbim de domeniul Horeca, un domeniu în care sute de mii de oameni pot rămâne fără un viitor. Deja o parte dintre lucrătorii din această industrie au rămas fără loc de muncă. Protecția acestui domeniu este esențială și pentru dezvoltarea României, care poate crește și cu ajutorul turismului. Turismul trebuie exploatat la maxim, pentru că avem toate resusele naturale pentru a face turism. Dar turismul este în strânsă legătură cu Horeca, și tot ce înseamnă Horeca este interdependent de turism. Aici trebuie să ne adaptăm și să venim cu soluții rapide, cu o legislație care să se raporteze la situația actuală. Per total e clar că Parlamentul României trebuie să țină cont de realitățile economico-sociale și să legifereze pe baza lor.

De ce să vă voteze timișenii?

PSD Timiș are la conducere oameni care au crescut împreună, de la tineret, cu una-două excepții, noi suntem cei care am crescut gândindu-ne că vom face un alt tip de politică, gândindu-ne că nu suntem comuniști, că nici nu aveam cum să fim pentru că unii nu eram născuți la Revoluția din Decembrie 1989, sau alții aveam vârste fragede. Am gândit tot timpul că vom face o altfel de politică, am crescut și am ajuns acum, cu multă muncă ce-i drept, să fim în postura de a aplica într-adevăr concepte noi. Eu cred că arătăm o față nouă, am demonstrat-o și o demonstrăm zilnic. Mă doare că ajungem în situația de a interacționa cu alegători care ne fac hoți sau mincinoși, fără să ne cunoască, fără să știe cine suntem, fără să înțeleagă că vremurile s-au schimbat. Este momentul să demonstrăm ce putem face și după ceea ce facem să fim judecați, pe măsura valorii și a proiectelor realizate.

De ce să voteze timișenii PSD?

De ce ar trebui să voteze românii PSD? Partidul Social Democrat a arătat că poate să se reformeze și a și făcut-o. Așa cum ați văzut listele parlamentare nu au mai conținut persoane care aveau diverse probleme cu legea, persoane care au avut o catalogare gen ”baroni locali” nu s-au mai regăsit pe listele partidului. Tot ce s-a întâmplat în ultimul an de zile cu PSD arată o reformare a acestuia. Are oameni capabili în momentul de față pe liste, are oameni care sunt profesioniști sau au expertiză în domeniile lor de activitate. Cred că putem să punem umărul la dezvoltarea României și la salvarea de fapt a României care se găsește într-o perioadă foarte complicată.

