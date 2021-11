Puțin peste 150 de cazuri și un singur deces de COVID-19, raportate miercuri, în Timiș

Potrivit raportului zilnic al Instituției Prefectului Județului Timiș din 17 noiembrie, în ultimele 24 de ore au fost depistate 157 de noi cazuri de COVID-19 în județ. În plus, un singur timișean infectat cu SARS-CoV-2 a mai decedat de marți până miercuri. Per total, dintre cei 84.993 de timișeni infectați, 1.775 au decedat. Rămân internați în spitalele de profil din Timiș alți 481 de pacienți COVID-19, 60 fiind la ATI.

Defalcat, pe localități, Timișoara are 88 de noi cazuri. În rest, Lugojul are 11, Moșnița Nouă are șase, Girocul are cinci, iar celelalte localități au cel mult trei fiecare. Cele mai mari rate de infectare sunt în Fibiș (12,74), Bucovăț (11,31) și Ghizela (11,26). La Timișoara, rata de infectare ajunge la 6,03, în scădere de la 6,36, cât era marți. Tot o scădere observăm și la nivel de județ, de la 5,47 la 5,15 cazuri la mia de locuitori în ultimele 24 de ore.

Tot de marți până miercuri a fost declarat închis focarul din cadrul Spitalului Municipal Lugoj, unde erau trei cazuri. Rămân active șapte: Spitalul de Psihiatrie Jebel (19), centrul rezidențial privat pentru persoane vârstnice Timișoara (5), Spitalul Județean Timișoara (4), firma privată din Lugoj (10), centrul pentru persoane vârstnice din Bacova (5), creșa privată din Timișoara (3) și Creșa nr. 5 Timișoara (3).

În ceea ce privește campania de vaccinare, marți au fost administrate 3.165 de doze, număr apropiat de ritmul ultimelor săptămâni. Cele mai multe persoane vaccinate marți au primit doza 2 (1.479), dar au fost destule și cărora le-a fost administrată doza 1 (604) sau doza 3 (1.082). În total, 289.511 de persoane au finalizat schema de vaccinare în centrele din Timiș.

