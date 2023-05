Radu Țoancă: ”Administrația Fritz joacă la ruletă rusească termoficarea din Timișoara. Peste 200 de salariați ai Colterm urmează să fie concediați”

Timișoara va avea probleme cu activitatea de furnizare a căldurii și a apei calde către cei 50.000 de abonați persoane fizice și 120 de instituții din Timișoara, odată ce activitatea de transport al agentului termic va fi preluată de o nouă societate a primăriei, avertizează consilierul local PSD, Radu Țoancă. De asemenea, el vorbește și despre concedierea a 200 de oameni de la societatea de termoficare a orașului.

”Administrația Fritz joacă la ruletă rusească termoficarea din Timișoara. Intenția primarului Dominic Fritz de a nu prelungi contractul de delegare către Colterm a gestiunii transportului, distribuției și furnizării agentului termic, începând cu data de 1 iulie 2023 este o decizie riscantă, care ține mai degrabă de un exercițiu de imagine, decât de o analiză tehnico-economică riguroasă, pe baza căreia să se implementeze o politică serioasă și realistă de modernizare a sistemului termic centralizat din Timișoara. Să predai aceste servicii Uzinei Energetice Timișoara SRL în două luni este nerealist, în condițiile în care această entitate nu are sediu, are zero angajați, nu are utilaje, echipamente, licențe – într-un cuvânt infrastructură- necesare funcționării normale a acestor servicii”, spune Țoancă.

El subliniază că o astfel de activitate pare o pălărie prea mare pentru viitorul operator de transport al energiei. Pentru a putea presta o asemenea activitate ar fi nevoie de doi ani de pregătiri, nu două luni, spune acesta.

”Noua firmă ar urma sa administreze 73 de kilometri de rețea primară și 202 km de rețele secundare, care sunt reabilitate și modernizate doar în proporție de 20 la sută. De asemenea, noua firmă are nevoie de cele 120 de puncte termice, 6 centrale termice și 30 de module termice, care aparțin Colterm – aflate sub sechestru ANAF- și care mai fac și obiectul unor cercetări penale … Fără angajați, fără sediu, fără infrastructură, fară un business- plan coerent UET SRL are nevoie de minim 2 ani pentru a putea prelua și gestiona serviciile prestate în prezent de Colterm. Argumentul administrației – posibilitatea câștigării unei finanțări europene – este pertinent, dar după adjudecare și într-un interval rezonabil de timp de tranziție, nu în 2 luni”, a mai anunțat Țoancă.

