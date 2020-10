Radu Ţoancă prinde un loc de consilier local la Timişoara, după ce Sorin Ionescu se retrage de pe lista PSD

Surpriză la Consiliul Local Timişoara. Sorin Ionescu, ales pe listele PSD pentru un nou mandat, renunţă la locul pe care i l-a acordat electoratul. În urma acestei decizii, pe post de consilier local urcă Radu Ţoancă, cel care nu avea un loc, bazat pe numărul de locuri acordate de cetăţeni acestei formaţiuni politice.

Social-democraţii au avut succes extrem de limitat la alegerile locale pe Timişoara, de duminică. Ei rămân cu doar trei locuri în CLT, USR PLUS schimbând total configuraţia miniparlamentului oraşului. Deşi a obţinut un post de consilier în urma voturilor şi a locului de pe lista partidului, Sorin Ionescu, cel care a reprezentat PSD şi în mandatul precedent în consiliul local a decis să renunţe la demnitate.

„Am luat această hotărâre încă de duminică seara. Sigur, am o o mare dazamăgire pentru scorul obţinut. Am avut o experienţă frumoasă în Consiliul Local, dar am şi alte lucruri de făcut”, a declarat Sorin Ionescu, conform debanat.ro.

Acum, pe postul liber urcă următorul PSD-ist, anume Radu Ţoancă. El a devenit cunoscut după ce a renunţat la un post de consilier local, din partea aceluiaş PSD Timiş, pentru a prelua postul de şef al structurii înfiinţate de primarul liberal Nicolae Robu, pentru a include cluburile sportive subvenţionate de la bugetul local.

Astfel, în acest moment, consilierii locali ai PSD la Timişoara sunt Sebastian Răducanu, Andra Bloţiu şi Radu Ţoancă.

