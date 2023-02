Raed Arafat propune de crearea a trei noi echipe la căutare-salvare urbană în caz de cutremur, în judeţele Iaşi, Timiş şi Dolj

Şeful DSU Raed Arafat a anunţat că, în următoarea perioada, doreşte ridicarea nivelului de pregătire a echipelor de căutare-salvare. Astfel, vor fi înaintatw spre aprobare de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) mai multe propuneri prin care şi cea referitoare la crearea a încă trei echipe de intervenţie medie la căutare-salvare urbană în caz de cutremur, care vor fi amplasate în judeţele Iaşi, Timiş şi Dolj.

„Pe partea de răspuns, am vorbit de mai multe ori despre dotările care s-au făcut în ultimii ani, faptul că în fiecare judeţ acum avem dotări pentru intervenţie, pentru căutare-salvare. Însă, şi aici am venit cu unele propuneri care vor fi trecute prin Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă spre aprobare. Aceste propuneri au fost discutate cu domnul ministru Lucian Bode, au fost, bineînţeles, discutate şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu domnul prim-ministru, şi vorbim aici de ridicarea nivelului de pregătire al echipei de căutare-salvare de la Unitatea Specială de Intervenţie al IGSU-ului, adică RO-USAR, de la nivel mediu la nivel greu. Acest lucru va fi făcut poate în cursul a unuia sau doi ani, depinde de autorizări, pentru că autorizările se fac de către Naţiunile Unite. Se are în vedere obţinerea clasificării de nivel mediu pentru echipa de la Bucureşti şi începerea demersurilor pentru a crea încă trei echipe medii de intervenţie la căutare-salvare urbană în caz de cutremur, una care să fie amplasată la nivelul judeţului Iaşi, una care să fie amplasată la nivelul judeţului Timiş şi una care să fie amplasată la nivelul judeţului Dolj”, a explicat Raed Arafat, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Acesta a mai precizat că vor fi mai multe echipe de nivel uşor în toate judeţele care au echipamente, materiale şi echipamentele de căutare-salvare.

„Nu va fi un judeţ fără echipă de căutare-salvare şi acum ele există pe baza dotării care au primit-o şi au făcut pregătirea, însă vrem să ridicăm nivelul, cum am zis la greu la cea principală şi, bineînţeles, obţinerea autorizării la mediu, la cea din Bucureşti şi crearea a încă trei cu autorizare de mediu. Autorizarea ne ajută, pentru că această echipă poate să devină un ghid pentru restul echipelor din zonă, să le pregătească, să le monitorizeze, plus devine, bineînţeles, valabilă pentru intervenţie internaţională şi la standard internaţional. Nu pun problema de a găsi dotare, dotarea este, numai că creştem nivelul echipei. Echipa de căutare-salvare medie este în jurul a 50-60 de oameni, trebuie doar pregătiţi aceşti oameni ca să participe la astfel de echipă. O astfel de echipă nu înseamnă că ea este închisă undeva într-o cameră şi aşteaptă. Astfel de echipă se pregăteşte, se antrenează, dar oamenii din echipă pot să fie şi pe alte maşini, şi pe maşini de stingere de incendii, şi pe maşini SMURD, şi cu alte îndatoriri. Când sună alarma pentru o echipă, echipa se întruneşte şi pleacă ca echipă. Pregătirea lor se face ca echipă, dar pe timpul zilei ei nu trebuie neapărat să fie blocaţi pentru această echipă, pentru că folosirea ei, din fericire, este una rară”, a mai afirmat Arafat.

Şeful DSU a vorbit şi despre exerciţiile care se vor derula în ţara noastră ca parte a pregătirii pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

„Poate că multă lume încă îşi aduce aminte de un exerciţiu major de cutremur, pe care l-am avut în 2018, sub egida Uniunii Europene. Aceste exerciţii au fost de foarte mare folos şi ele trebuie continuu repetate, aşa că vor fi exerciţii în viitor de pregătire, pe zone sau naţionale şi prin care să depistăm ce alte probleme mai avem, ca să actualizăm concepţia de intervenţie la cutremur, concepţie care a fost aprobată şi actualizată. De exemplu, în baza exerciţiului din 2018, noi am modificat anumite aspecte legislative pentru simplificarea luării de decizii şi a modului de lucru şi de coordonare în cazul situaţiilor de urgenţă”, a completat şeful DSU.

Totodată, Raed Arafat a precizat că a fost prevăzută construirea din fonduri europene a unor depozite regionale pentru situaţiile de urgenţă, care vor avea mai multe categorii de materiale accesibile imediat serviciilor de urgenţă. El a vorbit şi despre suplimentarea numărului de subunităţi de pompieri, în special în zonele rurale.

