Raliul mărțișorului Timișoara 2023

Campionatul Județean de Automobilism și Karting Timiș se pregătește de start! Anul competițional 2023 va debuta în 19 martie, cu Raliul Mărțișorului, etapă dedicată în special doamnelor și domnișoarelor din motorsport.

GRAND PRIX MARTISOR -TIMISOARA-METRO 2023

ETAPA I din CAMPIONATUL DE AUTOMOBILISM & KARTING TIMIS 2023 – 19.03.2023 Orele 10.00-18.00 / Loc desfasurare : METRO 2 TIMISOARA- cal.Torontalului , DN 6, km 5+600.

AUTO & DRIFT & KARTING

19.03.2023-STARTUL PRIMULUI PARTICIPANT – 10.00 ;Ora limita prezenta participanti in parcul tehnic-09.00 ; Sedinta tehnica 09.30-la start. SE VOR EFECTUA 2 MANSE. IN FINAL SE CONSIDERA MANSA CEA MAI BUNA. ORDINE DE START : KARTING –AUTO-DRIFT. FESTIVITATE DE PREMIERE

CONCURS DESCHIS SI TUTUROR AMATORILOR PASIONATI DE AUTOMOBILE si PT. ORICE TIP DE AUTOTURISM !!

CONDITII FACILE DE INSCRIERE -SE POT INSCRIE PILOTI DEBUTANTI SI AVANSATI !!

POT CONCURA SI MASINI NEINMATRICULATE !

SE PERMITE SI 3 PILOTI PE O MASINA !

ASIGURARE DE SPORTIV OBLIGATORIE !!

SI PT. DOAMNE SI DOMNISOARE !!

INSCRIERI 06.03-10.03.2023 orele 13.00-15.00 la AUTO CLUB RALLY TIMIS ,Timisoara str.Intrarea Doinei nr.1 sc.A et.3 ap.14 pentru participantii din Timisoara;email : rallykarttimis@yahoo.com ,tel.07530568 22 pentru participantii din tara

ORGANIZATORI. Asociatia AUTO CLUB RALLY Timis sub egida F.R.A.S.

CU SPRIJINUL METRO TIMISOARA. PRIMARIA TIMISOARA

ISU BANAT jud.TIMIS. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS. FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV. MINISTERUL SPORTULUI

Comentarii

comentarii