Rămâne Timișoara fără apă caldă? Doar viitorul și dorința de reformă pot rezolva problema

Secretarul de stat adjunct, liberalul Bogdan Ghelbere, nu poate spune ce rezervă viitorul pentru societatea Colterm. Situația este dificilă, dar cu reforme, un management performant și decizii corecte, problema se poate rezolva.

”Noi nu avem de unde să știm exact ce se va întâmpla la Colterm. Acum vreo două – trei săptămâni am fost la Arad la CET-ul lor. Acesta a crăpat, a intrat în insolvență. cred că la Colterm se poate salva, dar pentru asta îți trebuie un management bun, trebuie să lași deoparte orice imixtiune politică, să-ți cauți oameni potriviți, să începi să faci ceea ce trebuie să faci, iar noi le-am pus la dispoziție tot ce au de făcut pentru a aduce Colterm-ul pe linia de plutire și de ce nu, în doi – trei ani să devină chiar o activitate rentabilă”, a declarat, vineri Bogdan Ghelbere.

O veste bună legată de societatea de termoficare a Timișoarei este că banii de la guvern pentru cumpărarea de certificate verzi ar putea fi aprobați chiar miercuri. Dar aceasta doar într-un scenariu ideal.

”Nu există o hotărâre de guvern pentru Colterm. de la Timișoara a plecat o notă. Aceste sume sunt numite alocări din fondul de rezervă bugetară, iar pe actualul proiect de hotărâre de guvern sunt mai multe localități din mai multe județe. Apare și Timișoara aici. Din informațiile pe care le am eu, a plecat solicitarea de la Ministerul Dezvoltării către Ministerul Finanțelor, acum două, trei zile. Din păcate, pe acel proiect de hotărâre de guvern sunt mai multe localități din mai multe județe. și problema este că dacă, la un anumit punct din acea hotărâre de guvern nu este totul ok, Ministerul de Finanțe s-ar putea să returneze proiectul de hotărâre de guvern și să se ia de la început toată operațiunea. Timișoara este inclusă în acea hotărâre. sunt șanse, dacă totul este ok, ca miercuri în ședința de guvern să se aprobe Hotărârea de Guvern. Vom urmări cu foarte multă atenție, dar dacă mă întrebați pe mine, cred că mai stăm o săptămână” a spus, vineri, Ghelbere.

Colegul său liberal, deputatul Cosmin Șandru, spune că astfel de solicitări de bani periodice nu sunt o soluție de viitor, iar colegii de guvernare și parteneriat guvernamental de la USR ar trebui să se apuce de lucru și să nu se mai ascundă în spatele sintagmei ”greaua moștenire”.

