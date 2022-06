Ramona Lile: „Evenimente de prestigiu la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad”

Două evenimente de prestigiu au avut loc zilele acestea la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad: Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română și Simpozionul Internațional The Significance of Theology in Today’s Society and Culture (Semnificațiile teologiei în societatea și cultura de azi).

Debutul evenimentelor a avut loc în dimineața zilei de 14 iunie, în paraclisul facultății, cu slujba de Tedeum, căreia i-a urmat deschiderea festivă a simpozionului care a întrunit teologi din universități din 9 țări: Germania, Austria, Grecia, Polonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, Liban, precum și de la Facultățile de Teologie din România.

Au luat parte rectorul UAV, Ramona Lile, primarul Aradului, Călin Bibarț, subprefectul Doru Sinaci, vicepreședintele CJA Arad, Ionel Bulbuc, precum și înalte fețe bisericești.

În cadrul evenimentului primarul Municipiului Arad, Călin Bibarț a primit medalia și diploma aniversară pentru implicarea sa în sprijinirea Universității „Aurel Vlaicu” și a Arhiepiscopiei Aradului.

Colegiul decanilor

Lucrările Colegiului Decanilor s-au derulat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Ramona Lile, rectorul UAV a salutat pe reprezentanții Patriarhiei, precum și pe cei ai Facultăților de Teologie din țară. Aceasta i-a acordat, împreună cu părintele decan, prof. dr. Cristinel Ioja, medalia și diploma aniversară PS Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Ca o apreciere pentru „promovarea Teologiei în Universitate” aceeași distincție le-a fost decernată și tuturor decanilor instituțiilor de învățământ teologic ortodox din România.

Cei prezenți au apreciat dezvoltarea și implicarea post-decembristă a Teologiei arădene, prin multiplele manifestări, foarte bine organizate, care reprezintă puncte de reper în evoluția Teologiei ortodoxe pe plan național și internațional.

