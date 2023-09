Ramona Lile: „Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a deschis ANUL UNIVERSITAR 2023-2024”

O sală arhiplină, multă energie și bucurie în Complexul M al UAV, la deschiderea festivă a noului an universitar.

Studenți, oficialități, profesori și părinți au fost prezenți într-un număr foarte mare la evenimentul care a marcat un nou început pentru comunitatea academică a universității de stat din Arad.

„Este o bucurie să sărbătorim alături de acești studenți minunați începerea anului universitar 2023-2024. Suntem o universitate din ce în ce mai puternică care se dezvoltă de la un an la altul. Am urcat în clasamentele naționale și internaționale, am reușit să câștigăm proiecte pe fonduri europene care ne-au permis să dezvoltăm baza materială a universității și, ceea ce e mai important, reușim an de an să atragem din ce în ce mai mulți studenți”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

Au onorat cu prezența și au transmis mesajele lor către studenți: ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului; deputatul arădean Alda Adrian; subprefectul Aradului, Doru Sinaci; Consulul General al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni; președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca; viceprimarul municipiului, Lazăr Faur; prorectorul UVVG, Cristian Bențe; inspectorul școlar general adjunct, Gianina Coraș, directori de școli, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are 9 facultăți, cu 35 programe de licență, 33 de master și o școală doctorală interdisciplinară.

