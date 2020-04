Raoul Gordean, președintele PPUsl Timiș: ”Măsura impusă de Nicolae Robu dovedește că multe hotărâri sunt făcute pe genunchi și transmise pe facebook!”

Interviu cu Raoul Gordean, președintele PPUsl Timiș.

ZdV: Domnule Raoul Gordean, credeți că măsura impusă de primarul Nicolae Robu (PNL) coordonatorul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Timișoara, să purtăm obligatoriu măști, (mănușile au fost eliminate, joi) dar nu găsești în farmacii, este realistă? Amintim că măștile au prețuri de speculă: 6 lei sau 6,50. Până la urmă poți interpreta că e o înțelegere între autoritățile locale și farmacii să le cumpărăm măștile la suprapreț. În urmă cu 2 luni prețul la o mască era 1 leu. Mai grav este că primarul liberal chiar a arătat două magazine online de unde pot fi achiziționate măștile.

R.G: Din punctul meu de vedere respectivă hotărâre e total nesustenabilă din punct de vedere al accesibilității cetățenilor la respectivelor articole (mănuși și măști).

Să ne gândim că Timișoara are 320.000 de locuitori, de ce stocuri ar fi vorba, având în vedere faptul că sunt articole de unică folosință și, pur și simplu, nu se găsesc sau au prețuri foarte mari, acolo unde mai există, iar cetățenii nu le vor putea achiziționa. Este clar!

E o măsură heirup-istă, fără acoperire în real și care nu duce nicidecum la protejarea cetățenilor Timișoarei de COVID19, doar la măsuri punitive, amenzi, și bulversarea cetățenilor municipiului nostru.

ZdV: Totuși cum credeți că ar fi trebuit rezolvată această chestiune cu purtarea măștilor, dat fiind că magazinele pot asigura aceste măști la intrare, cum se întâmplă în Occident, dar măsura impusă de autorități nu a specificat acest fapt?

R.G: E o soluție bună dacă magazinele pot asigura respectivele măști la intrare, însă nu cred că toate magazinele deschise o pot face. De unde să facă rost de respectivele stocuri necesare că nu există pe piața din România și din județ?

ZdV: Totuși amenzile amintite de domnul Robu sunt extrem de mari de până la 1.500 lei și vor fi încasate de bieții timișoreni, deși mulți sunt în șomaj că li s-au închis fabricile. Asta le mai lipsește acum – o amendă de 1.500 lei. E o mare batjocură asupra cetățeanului!

R.G: Și dacă în ce privește măștile persoanele pot improviza cu alte articole, șaluri, eșarfe etc., care nu cred că oferă oricum protecția dorită, ce facem în ce privește mănușile… Bine că nu mai sunt obligatorii.

E o hotărâre la modă…, adică Primăria Timișoara nu e în stare să instaleze material dezinfectant la nivel de fiecare scară de bloc, așa cum a impus ordonanța militară, dar percepe de la cetățeni să procure materiale pe care nu sunt în stare să o facă.

Să ne gândim la un pensionar care nu are disponibilitatea să caute în tot orașul, respectivele materiale în intervalul orar în care poate să-și părăsească locuința, să nu mai vorbim de tariful perceput pe respectivele articole, asta în măsura în care le găsește. De fapt, primești amendă dacă te află mult prea departe de locuință!

ZdV: Dumneavoastră, domnule Raoul Gordean, cum ați făcut rost de măști?

R.G: Dintr-o donație. Am împărțit tot ce am primit, dar mănuși nu am găsit. Am întrebat în 5 farmacii și cred că în 3 sau 4 magazine.

ZdV: Bine că nu mai sunt obligatorii, joi le-au scos, după atâtea proteste ale cetățenilor. Oricum medicii spun că sunt inutile.

R.G: Măsura impusă de primarul liberal, domnul Robu, este un exemplu că multe hotărâri sunt făcute pe genunchi și transmise pe facebook, tipic…! E clar că decidenții nu se pun în pielea celor care ar trebui să respecte deciziile luate, ale timișorenilor simpli, care vor suporta umili amenzile pe care nu le vor putea plăti, dat fiind că ne aflăm într-o stare de criză economică și foarte mulți dacă au ce să bage în gură.

