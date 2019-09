Raport devastator al Curţii de Conturi: Nicolae Robu a angajat ilegal prietenele interlopilor la Primăria Timișoara

Pornind de la deviza “Eu nu fac ilegalităţi”, primarul Nicolae Robu a ajuns în faţa unui raport devastator al Curţii de Conturi legat de angajarea unei persoane la serviciul creşe al primăriei.

Raport devastator al Curţii de Conturi pentru edilul oraşului Timişoara.

Potrivit documentului, administraţia condusă de Nicolae Robu a încălcat în mod repetat legea pentru a fi puse în func?ii de conducere sau angajate persoane apropiate ale lumii interlope din oraş.

Potrivit Pressalert: „Auditorii publici externi constată că ordonatorul principal de credite (primarul Nicolae Robu, n.a.) nu a luat măsurile necesare în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de Director la Serviciul Public Creşe, procedând nelegal la numirea în funcţia de director a doamnei Chelbu – Goje Patricia, care nu îndeplinea condiţiile necesare în vederea ocupării acestui post, întrucât din documentele care atestă studiile efectuate rezultă că au fost finalizate în luna iulie 2016, fiind angajată iniţial, prin concurs, pe postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Serviciului Public Cre?e la data de 27.02.2017, după cum rezultă din C.I.M. nr. 2553/24.02.2017 şi din Dispoziţia nr. 6/28.02.2017, constatându-se că la data numirii ca director înregistra o vechime în muncă de aproximativ 7 luni şi nu de 2 ani după cum prevede art. 51 (5) din Hotărârea nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară”, se arată în raportul Cur?ii de Conturi, potrivit pressalert.ro.

Edilul a intervenit pe postul Antena3 unde a declarat că va contesta raportul Curţii de Conturi.

“Potrivit documentului, administraţia condusă de Nicolae Robu a încălcat legea pentru a fi puse în funcţii de conducere sau angajate persoane apropiate ale lumii interlope din oraş.

Potrivit primarului, Curtea de Conturi a făcut o eroare şi a invocat condiţii pentru ocuparea unei alte funcţii.

„Curtea de Conturi nu e Dumnezeu. Am câştigat procese contra Curţii de Conturi, sunt contestaţii câştigate. Am fost calomniat ani de zile de o presă de trei lulele, totul este clasat că nu avea niciun temei. O persoană, nu mă interesează ce medii frecventează, a fost angajată, fără nicio problemă, cu procedurile legale. Fiind vacant postul, nu de director de creşă, ci de director al serviciului creşe, un post contractual nu de funcţionar public, nu am avut pe cine să pun interimar şi ea a acceptat, a fost numită interimar. Curtea de Conturi invocă nişte condiţii pentru ocupare postului de director de creşă, dar această persoană a fost director de aparat administrativ, serviciul creşă, unde nu e nicio condiţie din cele invocate de Curtea de Conturi. Dar şi dacă ar fi o greşeală, ce vină am eu dacă a greşit Serviciul Resurse Umane cu neîndeplinirea unei condiţii. Eu fac treabă în oraşul ăsta”, a replicat primarul oraşului Timişoara, la Antena3.

Comentarii

comentarii