Rata de mortalitate prin difterie la copii sub vârsta de 5 ani este de peste 20%

Difteria este o boala infectioasa acuta si transmisibila, provocata de Corynebacterium diphteriae. Difteria este raspandita pe intregul glob. In regiunile tropicale, domina formele cutanate si inaparente (asimptomatice), iar in regiunile temperate domina angina si crupul difteric sever.

Calea de transmitere a bacilului difteric poate fi directa, aerogena, sau indirecta, prin contact cu suprafete sau alimente contaminate.

Manifestarile clinice in difterie depind de poarta de intrare a infectiei. In angina difterica pacientul prezinta edem (inflamatie, tumefactie) faringian intens, care se extinde in regiunea submaxilara si cervicala si se asociaza cu adenopatie (cresterea in volum a ganglionilor limfatici) loco-regionala importanta. De asemenea, exista asa numitele false membrane care se pot extinde extrem de rapid (in cateva ore pot cuprinde amigdale, lueta si faringe), si care sunt greu de detasat cu o spatula. Dupa detasare se produc sangerari si se refac rapid.

Difteria cutanata este mai frecventa in tarile in curs de dezvoltare si la persoanele cu igiena precara. Leziunile apar mai frecvent la nivelul extremitatilor si evolueaza de la stadiul de vezicula spre pustula, care apoi ulcereaza si se acopera de pseudomembrane.

Orice pacient suspect de difterie necesita spitalizare obligatorie si de urgenta.

”Prima masura terapeutica este administrarea de urgenta, in primele 24-72 ore de la debut, a serului antidifteric heterolog, care contine anticorpi specifici antitoxina difterica.

Antibioticoterapia este de asemenea recomandata.

Prognosticul difteriei depinde de forma clinica, de localizare si mai ales de precocitatea instituirii seroterapiei. Rata de mortalitate prin difterie la copii sub varsta de 5 ani este de peste 20%.

Masura cea mai eficienta de prevenire a bolii este vaccinarea cu DTP (Diftero-Tetanos-Pertussis), cu mentinerea unei acoperiri vaccinale inalte in randul copiilor. Recomandarea de vaccinare urmareste calendarul national de vaccinari din Romania. Se recomanda efectuarea la adulti, la interval de 10 ani, a rapelurilor de vaccin DTP cu doza redusa de anatoxina difterica,” spune dr. Adelina Marinescu- medic specialist boli infectioase la Spitalul Victor Babes Timisoara.

