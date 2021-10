Raul Ambruș e cu un picior afară din PNL. Alin Nica anunță excluderea sa iminentă

Excluderea lui Raul Ambruș, tânărul liberal care a stat la baza scandalului din PNL Timișoara, unde a dorit să fie președinte, este o chestiune de timp și de proceduri birocratice, spune Alin Nica, liderul PNL Timiș. Acesta subliniază că Ambruș, prin poziția sa periclitează o construcție politică realizată la nivel local și că ar fi manipulat de USR.

”Ar trebui să ne uităm la Colterm, zilele trecute. USR-iștii au votat la Colterm fără a ține cont de parteneri (n.r. liberalii). A fost o înțelegere pe sub masă, cu un consilier local care va fi exclus din partid, este deja suspendat. El poate să pună în pericol o construcție politică care asigură o stabilitate politică la nivel local, PNL are 9 consilieri locali. USR a negociat cu Raul Ambruș și acesta și-a pus bătăușii în Consiliul de Administrație de la Colterm. De asta nu am votat și nu vom vota niciodată o astfel de propunere. Noi nu am votat nici membrii USR, nici membrii PNL, pentru că am observat că partenerii noștri sunt mai înclinați în a promova pe funcții de oameni neaveniți care nu au legătură cu domeniul și îi lăsăm să găsească soluții cu acești oameni pe care ei și i-au ales. Dar hai săi lăsăm să vedem, dacă vom avea căldură la iarnă. Eu ce pot să fac? Decât să spun că ceea ce ei fac nu e bine”, a anunțat, vineri, Alin Nica.

Liderul PNL Timiș spune despre (încă) colegul său Raul Ambruș că s-a autoexclus din partid prin manifestările sale. Acum, el și alți 18 membri, sunt în drum spre excludere din partid.

”Domnul Ambruș nu a mai participat la ședințele noastre de grup din consiliul local, practic s-a autoexclus. Chiar dacă era suspendat, el participa la aceste ședințe. S-a autoexclus, practic, din Partidul Național Liberal. Dar vom formaliza această decizie de excludere, vom urma procedurile legale și statutare și domnul Ambruș nu va mai fi membru al PNL, alături de cei 18 membri care au fost suspendați după alegerile de la PNL Timișaora. Măcar se separă apele și știm cine cu cine joacă”, a mai spus Nica.

Acum, PNL se vede nevoit să trimită în Consiliul Local Timișoara care nu mai votează conform intereselor actuale ale filialei, spune șeful Nica. Din păcate, excluderea nu se poate face ușor, dar se va încerca schimbarea legislației. Cei de la USR sunt acuzați că preferă să controleze un singur om, decât un număr de nouă aleși și un partid puternic.

”Vom face demersuri să schimbăm codul administrativ, să fie mult mai ușor pune în practică decizia de excludere să nu mai așteptăm judecarea peste tot. Am putea sta până la alegerile viitoare. Și nu este corect, sau la schimbări de majorități, așa de conjunctură, cum este la Timișoara. Cred că Ambruș o face din oportunism, asta văd eu, iar cei de la USR, aviz după oameni pe care pot să-i controleze. Se compromite și mai mult pentru că, iată, acum pun înapoi oameni pe care i-a dat jos spunând că sunt incompetenți, iar acum îi pun înapoi. E mai ușor de controlat ca restul consilierilor, e unul singur. E mai ușor decât să discuți cu nouă sau direct cu un partid care este puternic, așa cum est e PNL. E mai ușor de mulțumit un singur om, iată, cu funcții prin Colterm”, a mai spus Nica.

De rezolvat mai e de rezolvat o problemă similară și la consiliul județean. Acolo au fost doi ”rebeli”. Urmează, în timp scurt, validarea lui Eugen Grigoroiu pe un mandat de ales județean.

