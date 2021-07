Raul Ambruș spune e pregătit să se lupte cu șefii de partid de la Timiș: ”Lucrările ședinței de alegeri s-au desfășurat statutar de la început până la sfârșit”

”Tot ce s-a întâmplat sâmbătă a fost perfect statutar, membrii PNL Timișoara au dorit doar să-și exercite dreptul la vot”, spune Raul Ambruș, cel care a fost ales președinte al organizației, în urma circului de la Sala Capitol. Alegerile au fost contestate deja de conducerea județeană, în frunte cu președintele Alin Nica, iar disputa se mută acum în ședința Biroului Politic Județean, de marți seara.

”Din punctul meu de vedere, lucrările ședinței s-au desfășurat statutar de la început până la sfârșit. Cred că niciun membru nu merita să participe la evenimentele regretabile de sâmbătă. Eu consider că alegerile s-au încheiat de sâmbătă statutar, nu are niciun sens ca acest circ mediatic să fie întreținut pentru că, din punctul meu de vedere, un președinte responsabil nu întreține acest scandal, trebuie îngropată securea războiului, dacă există una. Consider că ar fi cazul să se încheie tot acest scandal mediatic. CCR-ul este format din toți membrii PNL Timișoara, adică toți membri cu cotizația plătită au dreptul să participe la lucrările ședinței. S-au deschis lucrările, a fost alocuțiunea domnului președinte Alin Nica, care a dispus ca ședința să fie amânată, nu s-a supus la vot acest lucru, membrii PNL Timișoara din sală au refuzat să se amâne alegerile. A intervenit un coleg care a propus continuarea ședinței cu îndeplinirile statutare mai departe, s-a supus la vot, s-a votat în unanimitate continuarea ședinței. s-a constatat că cvorumul a fost îndeplinit, ca atare ședința a devenit statutară”, a anunțat, marți, Ambruș.

Liberalul spune că a fost totul statutar și a dorit să le mulțumească colegilor care au rămas alături de el, ”în ciuda funcțiilor primite sau care le-au fost oferite”, a mai spus acesta.

Ambruș mai subliniază că va participa la ședința BPJ care are loc în această seară și că va încerca să afle de ce s-a decis schimbarea locației, într-o sală cu 800 de locuri, chiar dacă erau peste 900 de membri convocați, dar și de ce a fost o singură intrare.

”O să aduc în discuție, în primul rând, aglomerația de la intrare, s-a permis accesul doar pe o singură poartă, în condițiile în care am avut 914 oameni pe convocator și s-a permis accesul lor doar între orele 09.00 și 10.00. nu înțeleg cum au putut să ia decizia să țină ședința într-o sală cu 870 de locuri. comisia de organizare a alegerilor a refuzat să numărăm împreună buletinele de vot, nu înțeleg raționamentul și sper la ora 18.00 să ni se răspundă la această întrebare. nimeni nu se aștepta să fim așteptați cu firma de pază acolo. sunt membru PNL de 12 ani și niciunde nu am mai văzut așa ceva”, a mai subliniat Ambruș.

BPJ nu are, statutar, dreptul să anuleze alegerile locale, subliniază Ambruș, eventual să le conteste la București

”BPJ-ul nu are atributul de a valida sau invalida alegerile, se ia la cunoștință procesul verbal care s-a trimis de către comisia de numărare. acest proces verbal se contestă și se judecă la curtea de arbitraj la București. În cazul în care se invalidează, este un abuz și o depășire a prerogativelor BPJ-ului, dar pe care o să-l contestăm și noi”, mai subliniază tânărul liberal.

El spune că nu se teme absolut deloc de o excludere din partid, ci că o să se distreze dacă se va lua o asemenea decizie.

”Conform regulamentului și deciziilor de la București, pe perioada desfășurării alegerilor, adică până în 25 septembrie, nu se pot face radieri și nu se pot exclude oameni din partid. Nu au cum acum, statutar. nu cred că aceasta este soluția, să dăm afară toți membrii. La un moment dat se zvonea că am fi 22 de listă. Cei 22 de oameni, indiferent cum au fost încadrați, au făcut campanie pentru acest partid și sunt membri ai acestui partid și scopul la nivel național și local este și datorită lor”, a declarat Ambruș.

Acum, odată scandalul produs, el dorește doar încheierea acestuia.

”Mă aștept să avem o discuție colegială, să punem cărțile pe masă, să vedem unde s-a greșit pentru ca în viitor să nu mai avem parte de astfel de momente care nu fac onoare PNL, nu au fost orchestrate de către mine și membrii PNL Timișoara”, insistă tânărul politician.

În ceea ce privește contracandidatul său la alegerile locale, Cosmin Tabără, Ambruș subliniază că nu există niciun fel de probleme în relația cu acesta.

”Din punctul meu de vedere nu există nicio problemă, Cosmin Tabără este viceprimar, avem multe lucruri de dus mai departe, multe proiecte liberale, nu văd de ce ar fi o problemă de colaborare, cel puțin din punctul meu de vedere”, a încheiat Raul Ambruș.

