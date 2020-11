Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara: ”Ne aşteaptă luni grele, iar orice altceva în afară de solidaritate va duce la o situaţie tragică”

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, a transmis o scrisoare deschisă către sistemul medical românesc, în care face apel la solidaritate în rândul cadrelor medicale, dar şi a managerilor de spitale. Pătraşcu atrage atenţia că urmează luni grele şi că ”vom fi copleşiţi şi cei care vor avea de suferit vor fi pacienţii, dar vom fi şi noi”.

”Dragi colegi, mă adresez către voi în calitate de coleg, de om care ştie cu adevărat prin ce trecem, cu ce probleme ne confruntăm la firul ierbii, ce înfruntăm în fiecare zi, de la epuizare la supărarea de a vedea pacienţii stingându-se. Trecem prin nişte vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi. Nu suntem obişnuiţi să lucrăm împreună – şi pe bună dreptate. Am fost blamaţi zeci de ani, am fost divizaţi intenţionat, am fost abuzaţi de diferiţi actori din sistem şi din afara acestuia. Dar acum trebuie să o facem – pentru noi şi pentru pacienţi”, îşi începe Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timiş, scrisoarea.

Pătraşcu scrie în scrisoare că medicii sunt la datorie pentru săraci şi bogaţi, pentru cei care cred şi cei care nu cred în virus.

”Aceasta este datoria pe care ne-am asumat-o când am depus jurământul sacru al lui Hipocrate. Trebuie să luptăm împreună, să trecem peste confortul nostru, peste orgoliul nostru şi peste suferinţele noastre cu abnegaţie. Doar aşa ne vom recâştiga demnitatea pierdută în toţi aceşti ani – demonstrând acum, când este mai greu, că suntem aici pentru toţi cei care au nevoie de noi.

Suntem aici şi pentru cei care cred în virus, dar şi pentru cei care încă nu o fac sau nu o vor face niciodată.

Suntem aici şi pentru cei bogaţi, dar şi pentru cei fără adapost.

Suntem aici pentru toţi pacienţii, indiferent de credinţa lor, de etnia lor, de statutul social sau de preferinţele politice.

Suntem în război, iar inamicul e unul perfid, rezistent şi aproape infinit ca număr.

Ştiu ca e greu să trecem peste mentalităţile înrădăcinate timp de zeci de ani, dar dacă acum nu lăsăm la o parte orgoliile personale şi gândirea izolaţionistă (mie să-mi fie bine şi uşor), nu ne vom recâştiga niciodată demnitatea, respectul şi drepturile cuvenite. Ele se câştigă prin solidaritate şi luptă. În cazul nostru, lupta cu boala”, mai scrie managerul.

Raul Pătraşcu vorbeşte şi despre copleşirea sistemului medical, dar şi despre unitatea de care trebuie să dea dovadă medicii.

”Nu doar atât, dar dacă nu o facem, dacă nu punem cu toţii umărul la treabă, împreună, vom fi copleşiţi şi cei care vor avea de suferit vor fi pacienţii, dar vom fi şi noi. Căci altfel, deşi facem totul, tot noi vom fi blamaţi şi mai mult, ne vom pierde aşa cum am pierdut deja, în faţa bolii, colegi minunaţi care au muncit cu noi ani şi ani de zile. Trebuie să muncim cot la cot, toate specialităţile, să ne ridicăm şi să dăm piept cu toţii acestei provocări imense. Front unit, ca un zid de netrecut în faţa unui tsunami. Dragi manageri de spitale, nu încercaţi să vă protejaţi, căci nu veţi putea. Dacă nu veţi lucra împreună cum reuşim să lucrăm noi în Timiş, judeţele dumneavoastră vor fi pierdute. Uitaţi jocurile politice mărunte, uitaţi PR-ul, uitaţi “datoriile” pe care le-aţi avea. Acum nu vă permiteţi altceva decât solidaritatea”, a mai scris Raul Pătraşcu.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara arată că pacienţii cu COVID-19 vor ajunge în fiecare spital, iar sistemul medical trebuie să fie pregătit fără să aştepte ordine.

”Virusul e peste tot şi pacienţii vor ajunge în fiecare spital. Deci pregătiţi-vă cum noi o facem de 9 luni de zile, nu aşteptaţi “ordine” de sus. O faceţi în beneficiul personalului dumneavoastră şi al pacienţilor. Asiguraţi circuite cât mai bune (cât se poate în spitalele astea vechi), asiguraţi echipamente de protecţie, extindeţi reţele de oxigen şi pregătiţi personalul pentru valul mare de bolnavi ce va veni. Căci să ne înţelegem, va veni. Şi dacă nu suntem pregătiţi cu toţii, va fi tragic.

Cereţi bani autorităţilor locale pentru echipamente, pentru circuite, pentru oxigen. Nu uitaţi de pacienţii cronici, fiţi creativi cu circuitele. Deci construiţi ziduri din rigips, sunt izolatoare bune şi veţi putea controla mai bine fluxurile. Dar din experienţa noastră, chiar şi dintre aceia mulţi, foarte mulţi vor veni la spital cel puţin pozitivi asimptomatici. Sfătuiţi-vă între voi, suntem aici să ajutăm oriunde e nevoie. Nu trebuie să ajungem să triem, suntem aici pentru a salva vieţi. Aegroto dum anima est, spes est. Cât timp bolnavul suflă, mai este speranţă. Deci nu vă lăsaţi pradă temerilor, orgoliilor, frustrărilor (întemeiate) nu trebuie să ne dăm bătuţi. Din contră, acum mai mult ca orcând nu ne putem da la o parte, ci trebuie să luptăm împreună”, a scris Pătraşcu.

Raul Pătraşcu atrage atenţia că urmează ”luni grele” şi vorbeşte de solidaritate.

”Ne aşteaptă luni grele, iar orice altceva în afară de solidaritate completă atât în interiorul unităţilor noastre cât şi între spitalele noastre va duce la o situaţie tragică. Stimaţi colegi, dincolo de o funcţie, fie că e de manager, fie că e de şef de secţie, fie că e un post pe concurs (de la medici la infirimieri), stă o responsabilitate umană asumată. Acum e mai mare ca niciodată. Şi toate acestea vor păli şi se vor zdruncina din temelii dacă nu ne luptăm.

Acum arătăm că suntem oameni, că nu suntem buni doar pe timp de pace, că nu avem o mentalitate de “timpul trece leafa merge” sau de “încasatori de plic”. Altfel, nu doar că nu ne vom recâştiga demnitatea, ci ne merităm din plin aceste etichete şi poate ar trebui să ne gândim ce fel de oameni suntem.

După război, mulţi viteji s-arată. După acesta nu se vor mai arăta. Şi nici în timpul lui, decât cei care sunt pe front, cei care luptă zi de zi indiferent cât de greu este – o facem din datorie dar şi din onoare. Iar acum e timpul să o facem cu toţii la unison: de la infirmiere, la şefi de secţie, de la secretare, la manageri, de la registratori la inspectori DSP. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!”, a mai scris Raul Pătraşcu.

Un număr de şase focare de COVID-19 au fost identificate la Spitalul Judeţean Timişoara, pe diferite secţii, datorită numărului mare de teste efectuate în unitatea sanitară. În total, în Timiş, sunt 29 de focare active.

