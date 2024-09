Raul Radu & Ioana Ușvat sunt campioni mondiali la Juniori II Standard.

În acest weekend Timișoara este Capitala Mondială a dansului sportiv : Campionatul Mondial de Dans Juniori II Standard și Timișoara Open Championship 2024. Evenimentul, organizat de Clubul de Dans Sportiv Magnum Team sub egida Federației Române de Dans Sportiv și a Federației Internaționale de Dans Sportiv a adus pe ringul de dans cei mai talentați tineri din întreaga lume.

Sportivi din peste 32 de țări, de pe trei continente, au participat la această competiție de la Sala Sporturilor „Constantin Jude” transformând-o într-un eveniment de referință pentru lumea dansului sportiv.

Tinerii dansatori și-au demonstrat abilitățile și pasiunea pentru dans, oferind momente de neuitat publicului, care a umplut tribunele sălii.

Raul Radu și Ioana Ușvat, sportivi ai Clubului de Dans Sportiv Magnum Team din Timișoara acestui, au devenit campioni mondiali la Juniori II standard , după ce, în acestă primăvară, au câștigat tilul de campioni naționali la aceeași categorie. Cei doi tineri au avut un an competițional excepțional, deși au susținut și examenul de capacítate.

Ioana Ușvat este acum elevă la Liceul Pedagogic ”Carmen Sylva” din Timișoara, la secția de matematică-informatică, iar Raul Radu urmează cursurile Liceului cu Program Sportiv ” Banatul” din Timișoara.

Perechea are rezultate impresionante și la nivel european. Trei ani consecutiv, în 2020, 2021, 2022, cei doi tineri au ocupat locul I în ranking-ul european la categoriile Juvenile si Junior. Cel mai recent rezultat este clasarea pe locul al doilea la German Open Championship de la Stuttgart, o competiție de mare prestigiu în Europa.

Diana Avram, antrenor de dans sportiv al Clubului Magnum Team, a declarat: „Suntem foarte fericiți că , după multe ore de antrenament asiduu și ani în care am participat la o sumedenie de competiții, avem din nou pereche care demonstrează valoarea dansatorilor români și timișoreni. E o bucurie care nu poate fi descrisă în cuvinte.E încă o dovadă că în România dansul sportiv este la mare înălțime!”

Pe locul al doilea s-a clasat perechea din Yigit Bayraktar & Lucrecija Kuraite, iar locul al treilea a fost ocupat de Ciprian Nucaru & Alexandrina Martinova din Republica Moldova. Vicecampionii României din acest an, Alexandru Sabin & Alessandra Dediu, de la Clubul Ray Dance din Piatra Neamț s-a clasat pe locul al 6-lea.

Campionatul Mondial de Dans Juniori II Standard

& Timisoara Open Championship fac parte din proiectul ”Let your passion be dancing” finanțat prin programul ”Orașul în mișcare ” de către Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara și de Consiliul Județean Timiṣ, prin programul “Promovarea sportului de performanță”.

