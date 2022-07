Război pe strada Boema din Timișoara

Pe strada Boema nr. 20 în Timișoara, de mai mulți ani există un conflict între doi vecini, domnul Goran și domnul Zetu, cu privire la un gard. Situația a atins punctul culminant, marți, 26 iulie 2022, când conflictul s-a escaladat, fiindcă Zetu a dărâmat gardul, iar celălalt Goran îl acuză că nu a avut acest drept.

”E proprietatea primăriei și nu are el, domnul Zetu, dreptul să dărâme gardul. Eu nu am nicio înștiințare de la primărie că vor veni să dărâme gardul”, spune domnul Goran.

”Domnul Goran e ilegal pe terenul meu de câțiva ani. A fost pandemia și nu am putut să mă ocup de gard. Astăzi, (marți) am găsit o fereastră”, spune domnul Zetu.

Deși povestea acestui gard și a proprietăților este mult mai lungă, noi ne rezumăm la situație pe scurt.

Domnul Goran a mai spus: ”Zetu a închiriat de la primărie terenul și acum s-a pus să dărâme gardul acesta care e pe proprietatea lui. Eu nu contest lucru acesta, dar contest faptul că are dreptul să facă el asta, să dărâme gardul, fiindcă nu el e proprietarul terenului, ci este primăria. A fost și jandarmeria aici, dar ei s-au pus să dărâme. Am avut mai multe discuții cu ei, cu vecinii. Nu am avut nimic în scris înștiințat. Marți dimineața, au dat drumul la dărmat și pun alt gard pe linia care ar delimita, fără să fie ei proprietarii acelui teren și nu cred că au nici autorizație de demolare. Acel teren era amenajat și întreținut de noi. Ei spun că e proprietatea lor. Avem acest diferend de mai mulți ani. Eu le-am spus că e proprietatea primăriei. A fost întreținut 15 ani de fostul proprietar de unde am cumpărat eu, apoi l-am întreținut eu. Am investit mulți bani în întreținerea lui. Avem copaci și pomi fructiferi, avem sistem de irigare”.

Domnul Zetu a declarat următoarele în legătură cu această chestiune spinoasă: ”Domnul Goran e ilegal pe terenul meu de câțiva ani. A fost pandemia și nu am putut să mă ocup de gard. Astăzi, (marți) am găsit o fereastră. Am toată documentația de la primărie. El are documentația cu 1.200 de metri, restul e abuziv. De asta e vorba. E o treabă de penibilitate. Nu mi se pare normal să te împroprietărești cu terenul altuia. Acesta este adevărul gol goluț. Eu desfășor anumite activități, nu am avut nici măcar o dată permisul ridicat, nu am ajuns niciodată în tribunal sau ceva de genul acesta. I-am spus că va veni vremea când am să dau jos gardul. El zice: ”Nu mi-l dai jos!” I-am spus că îl dau jos că e pe terenul meu. Terenul este al meu. Acum s-a făcut legea 113 și se retrocedează terenul înapoi. Dacă eu sunt proprietarul casei și terenul este al meu de 1.000 de ani, pe care eu plătesc la primărie chirie. Nu m-a facilitat nimeni cu absolut nimic. Sunt în legalitate de 100%. A venit jandarmeria, a venit poliția locală le-am prezentat documentele, a venit poliția secția 2”.

Poliția Locală Timișoara a transmis că în cazul respectiv s-a aplicat o sancțiune cu somație de demolare a unui gard construit fără autorizație pe terenul primariei, care acum a fost pusă în aplicare de către cel care l-a construit nelegal”.

