“Războiul” PNL-PSD continuă, la Lugoj, după desființarea Cantinei de Ajutor Social

Desființarea Cantinei de Ajutor Social a generat noi acuze între președintele PSD Lugoj, Călin Dobra, și primarul liberal Claudiu Buciu.

„Stimabilul primar, Claudiu Buciu, susținea cu aproximativ un an în urmă intenția <de a crea o cantină unică a primăriei>, de care să beneficieze și <persoanele cu dificultăți materiale>. Vremea a trecut, iar promisiunile s-au uitat! Probabil se așteaptă să ne obișnuim cu politica desființării, dar fără să pună altceva în loc. Era prea mult pentru municipalitate să ajute acești oameni care cereau ajutor nu de plăcere, ci de nevoie! S-a găsit de unde să taie și cu cine să facă economii!”, a declarat președintele PSD Lugoj, Călin Dobra. Iar reacția primarului Claudiu Buciu nu s-a lăsat așteptată. Edilul a menționat că “cheltuiala făcută pentru cele 40 de persoane beneficiare era enormă” și că “aceeași hrană putea fi oferită de un operator privat la 30% din costul înregistrat de cantină”, lansând totodată un nou atac la adresa liderului social-democrat Călin Dobra. „Da. E adevărat, s-a decis închiderea Cantinei de ajutor social. Beneficiarii vor primi în continuare hrană, iar numărul acestora va fi cel puțin dublu. Personal, îmi doresc să nu mai avem Lugojeni care să aibă nevoie de acest serviciu, îmi doresc ca în Lugoj să nu mai fie necesar să depindă cineva de hrana acordată de primărie. Știu, e un vis, dar îmi doresc să devină realitate. Până atunci, suntem în următoarea situație. Aveam o Cantină de ajutor social care deservea aproximativ 40 de beneficiari. Cantina era autorizată pentru desfășurarea acestei activități, conform legislației în vigoare, astfel încât, cheltuiala făcută pentru cele 40 de persoane beneficiare era enormă. Este de înțeles pentru oricine că aceste costuri nu erau sustenabile și că aceeași hrană putea fi oferită de un operator privat la 30% din costul înregistrat de cantină, doar pentru faptul că produce de 10 sau de 20 de ori mai multe porții pe zi. Am decis să oprim cheltuirea nesustenabilă a banilor publici (pierderi de 450.000 RON/an) și să găsim o altă soluție pentru a-i deservi pe beneficiari. Am identificat un furnizor de tichete valorice care va colabora cu toate restaurantele din Lugoj care pot și care doresc să ofere servicii beneficiarilor noștri – până astăzi, 7 restaurante din Lugoj și-au dat acordul. Am stabilit valoarea tichetelor la 18 RON/zi, prețul mediu de pe piața din Lugoj – nici cel mai mic, nici cel mai mare. Am decis ca numărul beneficiarilor să crească până la 100, acest plafon urmând să fie reanalizat dacă vor fi cereri. Am decis ca hrana să fie livrată la domiciliul beneficiarilor. De asemenea, am decis să consultăm beneficiarii după prima lună de prestare a acestui serviciu cu privire la calitatea și cantitatea hranei oferite. Dacă va fi necesar, vom crește valoarea alocată. Nu aș fi făcut aceste precizări dacă PSD-iștii care au lucrat toată viața la stat și care ne predau social democrația din Mercedes S-Klasse ori din vile cu piscină – toate acestea cumpărate din amărâtul de salariu de angajat la stat – și aici mă refer la domnul doctor Dobra Călin Ionel, nu s-ar fi trezit din puf și nu ar fi pornit la război cu gândul la beneficiarii acestui serviciu. Domnului doctor (că de, e și el doctor) i-a trecut pe la nas mirosul de putere și a găsit urgent să se cațere pe destinul unor oameni care au nevoie de ajutorul comunității. Să nu uite domnul doctor că bunăstarea domniei sale este rodul faptului că Lugojenii au avut ghinionul să nu-și facă vile cu piscină cu firmele care au avut lucrări cu instituții publice subordonate domniei sale, ori cu muncitorii și utilajele Meridian 22 SA. Să nu uite domnul doctor că Lugojenii au avut ghinionul de a nu deține ștrandul de pe Insulă contra unei chirii de 100€/lună timp de zece ani. Dacă tot e domnul doctor așa de norocos să ne spună și nouă cum a făcut, poate așa se va împlini și visul meu. Stimați Domni social democrați de Lugoj, vă promit și vă și garantez că nu veți mai avea niciodată ocazia să vă bateți joc de Lugoj și de Lugojeni. Sunt extrem de determinat și am și capacitatea să vă țin departe de a mai face rău acestei comunități. Eu nu alerg după voturi, eu am venit la primărie să fac ce trebuie, nu ce place celor care nu înțeleg că trăiesc într-o comunitate și își doresc binele doar pentru ei, în detrimentul celorlalți. Am încredere în Lugojenii care-și doresc o reconstrucție temeinică a orașului și care s-au săturat de spoieli și de hoție. Îi asigur pe toți beneficiarii acestui drept că nu vor avea de suferit în urma acestor modificări. Nu ne dorim să amăgim pe nimeni”, a scris, pe Facebook, primarul Claudiu Buciu.

Comentarii

comentarii