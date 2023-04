Reabilitarea pasarelei Gelu, în linie dreaptă. A fost predat amplasamentul

Reabilitarea Pasarelei Gelu, un proiect de peste 12 milioane de lei (TVA inclus) al Primăriei Timișoara, intră în linie dreaptă după ce vineri, 7 aprilie, a fost predat amplasamentul. La fața locului s-a deplasat, ca reprezentant al primăriei, viceprimarul Ruben Lațcău. Lucrările vor putea începe efectiv pe 18 aprilie, data menționată în ordinul primăriei, iar cum durata contractului este de șase luni, acestea ar trebui să se finalizeze în octombrie.

„Avem în plan mai multe poduri noi și reabilitări de pasarele și mă bucur că putem începe lucrările aici, la Pasarela Gelu din Iosefin. Am discutat cu constructorul și l-am asigurat de tot suportul nostru pe durata lucrărilor, dar i-am și cerut să reducă disconfortul pentru locuitorii din zonă și pentru cei care tranzitează cât mai mult posibil. Pentru efectuarea lucrărilor va trebui să instituim și câteva restricții pentru circulația auto, velo și pietonală, care vor fi comunicate din timp. Am mai cerut constructorului să se organizeze foarte bine și să aibă grijă de spațiul verde, să-l afecteze cât mai puțin. Vom proteja copacii tineri din apropierea pasarelei. Am mutat deja o parte dintre ei și îi vom muta și pe ceilalți pe durata șantierului, pentru a nu fi afectați de utilajele grele. La finalul acestui șantier, locuitorii cartierului vor avea în sfârșit un pod modern, cu iluminat arhitectural și accesibil”, transmite Lațcău.

În comunicatul din 7 aprilie, reprezentanții primăriei oferă și alte detalii referitoare la proiect:

„Pasarela asigură legătura între strada Gelu și strada Crizantemelor peste canalul Bega și a fost construită în anul 1949. Lipsa lucrărilor de întreținere și reparații curente au dus la degradarea avansată a elementelor de rezistență ale pasarelei. În timp, suprafața de beton s-a degradat, umiditatea și fenomenele de îngheț-dezgheț au favorizat corodarea armăturii, afectând elementele de rezistență și structura în ansamblu. Proiectul prevede demolarea structurii existente, cu excepția unei părți din fundație și construirea unei noi pasarele.

Calea pe pasarelă va fi compusă din zona carosabilă, cu lățimea variabilă între 5,40 m si 8,00 m, urmând să includă trasee pietonale, piste de biciclete, amenajări de iluminat public, scuaruri în partea centrală și spații verzi. Astfel, se vor planta 14 arbori pitici în ghiveci propriu și 40 de frasini. Pasarela va fi prevăzută cu iluminat public arhitectural și parapete de protecție din oțel zincat. Rampele de acces la pod sunt proiectate astfel încât pe pasarelă să poată circula pietonii, bicicliștii, dar și persoanele cu mobilitate redusă.

La începerea lucrărilor, circulația pietonilor pe pasarelă va fi întreruptă. De pe suprafața afectată de lucrare se înlătură obiectele de mobilier stradal, coșurile de gunoi și corpurile de iluminat. Rețelele de utilități existente pe pasarelă vor fi relocate, cu excepția conductei de gaze naturale, care va fi demontată după oprirea furnizării cu gaz”.

Comentarii

comentarii