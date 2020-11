Reacție revoltătoare a șefului FRSB, după ce o Ioana Gheorghe, o sportivă de valoare din Timișoara, și-a acuzat antrenorul de hărțuire sexuală și proxenetism

Reacție revoltătoare a șefilor Federației după ce timișoreanca Ioana Gheorghe (23 de ani), fostă atletă și acum membră a lotului olimpic de bob al României, și-a acuzat antrenorul de proxenetism, hărțuire, intimidare și violență. Ioana Gheorghe a dezvăluit publicației Ziua de Vest cum antrenorul Paul Neagu (66 de ani) ar fi abuzat de fetele pe care le pregătea. Declarația sportivei a fost însoțită de copii după mesajele revoltătoare primite de la antrenor. Toată povestea a fost trimisă și Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Federației Române de Bob și Sanie, sportiva anunțând că va depune și o plângere penală împotriva antrenorului.

”Mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, în care mi-a spus că fetele au plecat la băieți și m-a întrebat dacă putem să discutăm puțin. A văzut mesajul după zece minute și în nici 12, în total, a fost la mine în cameră. Eram în lenjerie intimă, numai ce ieșisem de la duș. A intrat peste mine în cameră, nici nu l-am văzut la început, pentru că ascultam muzică în căști. Când l-am văzut, eram la mine la pat. Mi-a smuls telefonul din mână. În momentul în care i-am spus să îmi dea telefonul înapoi, că nu are niciun drept să îl ia, s-a repezit”, ne-a povestit Ioana Gheorghe.

”Eram în pat și el stătea în picioare și se uita de deasupra mea. Avea telefonul în mână și a încercat să dea cu el în mine. Atunci, l-am prins de mână, l-am întrebat ‘Ce faceți?’. A încercat să mă jignească și să mă înjure. Eu am strigat-o pe colega mea care era în dormitor. El a început să îmi râdă în față: ‘Nu ai martori, nu știe nimeni’. Până la urmă, a văzut că era în cameră. A început să spună: ‘Nu ți-am făcut nimic, nici nu te-am atins. Niciun fel de problemă, acum ies din cameră’. Îi zicea colegei: ‘Fata asta are halucinații, nu știe ce vorbește. A luat-o razna, a înnebunit. Îi trebuie psihiatru’. După ce a plecat, am întrebat-o pe colega mea dacă a auzit ce s-a întâmplat, a spus că nu…”, a continuat sportiva.

Ea a povestit și cum Paul Neagu a hărțuit-o în timpul unei cine. ”Porți chiloți? Lasă-mă să văd”, i-ar fi zis antrenorul, care făcea adesea trimiteri sexuale.

Ca o primă reacție, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a cerut Federaţiei Române de Bob şi Sanie (FRBS) ca până la definitivarea cercetării să numească un nou antrenor care să asigure continuitatea pregătirii pentru componentele Lotului Olimpic de Bob şi participarea la competiţiile internaţionale din calendarul Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton. Totodată, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român ”a solicitat în regim de urgenţă Federaţiei Române de Bob şi Sanie să analizeze situaţia şi să acţioneze rapid pentru clarificare şi soluţionare. COSR îşi exprimă totalul dezacord faţă de astfel de situaţii şi oferă sprijin total pentru ca sportiva Ioana Teodora Gheorghe să îşi poată continua pregătirea în condiţii de siguranţă până la soluţionarea şi clarificarea situaţiei”.

După scandalul iscat de dezvăluirile timișorencei, Federația Română de Bob și Sanie (FRBS) a avut însă o reacție revoltătoare.

Secretarul general al federației, Florin Țicu, bun prieten cu antrenorul agresiv, a declarat că nu este convins că mărturisirile Ioanei Gheorghe au legătură cu realitatea, spunând că sportiva are ”imaginație bogată”.

”Personal, n-am niciun indiciu că declarațiile fetei sunt credibile. Din semnalele noastre, e posibil să fie la mijloc o imaginație bogată și să existe interese din partea ei. Pare să fie o înscenare, pentru că, din afirmațiile preliminare ale colegelor și ale băieților prezenți și ei în Letonia, nu se confirmă momentan nimic.

Neagu deține mesaje din partea iubitului sportivei, care insista să fie cooptat în staff pentru a fi alături de fată. E profesor de educație fizică. Noi n-am cedat la aceste presiuni. Lăsăm însă Comisia să-și facă treaba. Nu vrem să influențăm cu nimic demersul lor”, a declarat oficialul FRBS, potrivit GSP.ro.

