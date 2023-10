Recidivist beat și drogat la volan, pe drumurile din Timiș. Polițiștii l-au arestat

Polițiștii orașului Sânnicolau Mare, au reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier.

Astfrl, la data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 04:05, polițiștii orașului Sânnicolau Mare, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care circula pe strada Calea lui Traian, din Sânnicolau Mare, acesta neconformându-se și-a continuat deplasarea.

Polițiștii au procedat la urmărirea conducătorului autoturismului, iar la un moment dat, pe strada Drumul Comloșului, bărbatul a intrat în coliziune cu un pod din beton, ieșind din autoturism, reușind să fugă, fiind depistat într-o anexă a unei case părăsite, din localitatea Valcani.

De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date, a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că acesta se află în stare de recidivă, fiind eliberat din penitenciar la data de 26.09.2023 după ce își ispășise pedeapsa pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Acesta a fost testat, cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie în valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost testat și cu aparatul drugtest și au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Polițiștii menționează că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa substanțelor psihoactive, toate în concurs și în stare de recidivă.

Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

