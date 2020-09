Recitaluri din Viena, Paris, München, expoziții și interviuri, la ediția a V-a a Festivalului Internațional Lugoj Clasic

În ciuda obstacolelor antepuse de virusul Covid-19, anul 2020 ar putea fi declarat cel mai ingenios an al mileniului al III-lea. Cum pandemia a afectat serios la nivel global toate domeniile, cultura indisponibilizată îneacă astăzi reperul spiritual al omenirii. Artiști de renume mondial nu și-au pierdut însă speranța și au salvat arta de la pieire prin numeroase proiecte, unul mai original decât altul. Un astfel de program a fost gândit și de mezzosoprana Aura Twarowska. Cu un doctorat în muzică, interpreta lasă în urma sa, până în prezent, peste 300 de spectcole pe scena Operei de Stat din Viena și alte mii pe scenele lumii. În calitate de director artistic al Festivalului Internațional Lugoj Clasic (FILC), celebra artistă se reîntoarce și în acest an în orașul său natal pentru a oferi din experiența câștigată peste hotare și pentru a făuri din „Lugoj echivalentul unui Salzburg cultural”. „Actul artistic, fie că este vorba de domeniul artelor vizuale, de muzică sau teatru, trăiește și se manifestă sub influența mediului înconjurător și se pliază pe contemporanul unei societăți mereu în schimbare. În actuala conjunctură mondială, când milioane de oameni sunt distanțați fizic unul de altul și trăiesc în anxietate și incertitudine, cultura îi unește și le dă speranța revenirii la normalitate. Cultura a devenit indispensabilă, iar cererea de access virtual spre aceasta a atins un nivel fără precedent. În aceste circumstanțe neobișnuite și în vederea prioritizării siguranței spectatorilor, Festivalului Lugoj Clasic revine într-o formulă nouă, îmbinând evenimente live desfășurate în condițiile respectării normelor impuse, cu transmisii on-line. Împreună, nu lăsăm cultura să tacă și învățăm să fim contemporani cu vremea pe care o trăim!”, spune Aura Twarowska, directorul artistic al Festivalului Internațional Lugoj Clasic. Parafrazându-l pe Beethoven, nu există bariere care să-i spună talentului ambițios și hărniciei: „Până aici și nu mai departe!”. Chiar și în condițiile actuale, perioada 16-24 septembrie va marca ediția a V-a a festivalului, care va putea fi vizionat și online pe pagina de Facebook @LugojClasic. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Kratima și co-finanțat de Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Lugoj în parteneriat cu Biblioteca Municipală Lugoj, Casa Bredicenilor, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Platiscă, Enthousiasmos, We Design Media. Programul este unul variat, însă nu este foarte încărcat din cauza situației dificile actuale. FILC aduce în această toamnă recitaluri din Viena, Paris, München, expoziții și interviuri. Cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, Lugoj Clasic aduce în centrul său comemorarea marelui compozitor german prin evenimentul „Beethoven În Conștiința Lugojenilor”, ce va avea loc chiar în prima zi a festivalului, în 16 septembrie, de la ora 19:00, la Casa Bredicenilor. După o prelegere despre viața și opera geniului fără auz, ținută de prof. dr. Constantin Tufan-Stan, va urma recitalul de pian la patru mâini susținut de talentații interpreți Raluca Miclăuș și Cristian Dumitriu. La ora 19:00 a zilei de 17 septembrie se va transmite online un recital susținut de bas-baritonul Sorin Coliban (solist al Wiener Staatsoper, Volksoper Wien, Royal Opera House „Covent Garden” din Londra, Opera Bastille, Opera Garnier și Chatelet din Paris, Opera Monte Carlo, Santiago de Chille, Bayerische Staatsoper etc) și de pianistul Cadmiel Boțac (masterand la Universitatea de Muzică și Artă din Viena). Ziua de 18 septembrie va găzdui la Casa Bredicenilor, de la ora 19:00 expoziția de fotografie a Nicoletei Onofrei, „Lombardia, amintiri din izolare”. Captivă în plin lockdown undeva în Valtellina-Lombardia, fotografa impresionează prin trăire și autenticitate. Amurgul zilei de 19 septembrie va surprinde ora 19:00 cu un recital de Bach, Rachmaninoff și C. Kastado. susținut de lugojeanca Oana Unc, violoncelistă a Orchestrei Naționale a Franței. Soprana Laura Tătulescu (solistă a Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper din München, Carnegie Hall din New York, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino etc) împreună cu organistul lugojean Frantz Metz (muzicolog, organist și cercetător) vor transmite online, în ziua de 20 septembrie, de la ora 19:00, din München, recitalul de muzică sacră. Ora 19:00 a zilei de 21 septembrie o va aduce în dialog pe Henrieta Szabo cu IPS Alexandru Mesian, episcop Greco-Catolic de Lugoj, în cadrul evenimentului „Oamenii cetății”. În 22 septembrie, de la ora 19:00, la Muzeul de Istorie, Artă și Etnografie din Lugoj se va desfășura o nouă expoziție denumită „Universul țesăturii tradiționale bănățene”, de data aceasta de podoabe ale capului din subzona etnografică Lugoj-Făget. O altă înregistrare din capitala muzicii va avea loc în 23 septembrie, de la ora 19:00, de data aceasta un recital susținut de violonistul Mario Hossen (director artistic al Festivalului Internațional Varna Summer Music Fest, denumit de presa austriacă un Niccolo Paganini bulgar al muzicii) și violoncelista Liliana Kehayova. Ajunși la finalul călătoriei din acest sezon, ultima invitație va fi lansată la Casa Bredicenilor, în 24 septembrie, de la ora 19:00, unde mezzosoprana Aura Twarowska împreună cu pianista Raluca Miclăuș vor susține un Recital Paolo Tosti. Intrarea la toate manifestările este liberă.

Comentarii

comentarii