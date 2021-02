Reclamă sau înșelăciune, la Kaufland și Penny Market?

Practicile comerciale incorecte derivă din afaceri care, sunt activităţi menite să aducă proprietarilor (patroni sau acţionari), un anumit profit. În prezentul articol mă refer la Practicile comerciale înşelătoare care pot fi acţiuni înşelătoare sau omisiuni înşelătoare, în defavoarea consumatorilor, des folosite în unele unităţi comerciale. La concret, este vorba de Kaufland din Strada Gheorghe Lazăr 26 şi Penny Market Calea Aradului 48, unde, zilnic şi în permanenţă, pe posturile TV, acestea, au făcut o perioadă de 6 zile, reclamă mincinoasă. La ora 10,00, consumatorul nu mai găsea produsul promovat (ceafă de porc, respectiv unt), pe motivul că acesta s-a terminat şi nu mai au, cu toate că, reclamele TV te trimiteau să cumperi produsul inexistent. Reclamă sonoră referitoare la respectivele produse circula şi în interiorul celor două unităţi, în schimb, rafturile erau lipsite de cele două produse promovate. Nici unul din anunțuri nu preciza că produsele sunt în ofertă ”în limita stocului disponibil”. La Penny Market – Calea Aradului 48, şefa raionului de lapte şi brânzeturi a spus la un moment dat că, cu o zi în urmă, colegul a uitat să facă comanda?? Am luat legătura telefonic cu OPC Timiş care, s-a arătat total dezinteresat de cazul în speţă, motivând că nu are ce să le facă. Oare…? Faptul că consumatorii sunt păcăliţi, sunt puşi pe drumuri, nu spune nimic? Nu are ce să le facă? Legea nr.363/2007 privind practicile incorecte ale comercianților nu are ce să le facă? Chiar aşa? Bătaie de joc… Păcat! Dar, cred că ne merităm soarta, pentru că, întrebând consumatorii care stăteau la casele de încasat ce părere au, unii tăceau din gură, iar alţi mi-au dat un răspuns: Se mai întâmplă! Manipularea şi dezinformarea consumatorilor pot fi, mai ales prin repetabilitatea lor, fapte atât de grave ale comercianţilor încât să atragă răspunderea penală (şi, corelativ, răspunderea civilă) a celui culpabil?

Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, este incriminata în art. 244 Cod Penal, ca înşelăciune?

Comentarii

comentarii