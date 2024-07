Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, rămâne în continuare singurul rector timișorean în noua structură de conducere a CNR

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) este o structură reprezentativă pentru învățământul universitar din România care reunește marea majoritate a universităților de stat și private, partener principal de dialog al universităților românești în relația cu Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, dar și cu alte structuri de interes în raport cu instituțiile de învățământ superior din România.

În cadrul întâlnirii CNR desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 25 – 27 iulie 2024, s-au derulat alegeri pentru conducerea CNR, pentru un mandat de 5 ani, similar duratei mandatelor de rector prevăzute prin noua lege a învățământului superior. Conducerea CNR va fi asigurată în următorii 5 ani de către prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, iar prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, își va continua activitatea în cadrul structurii de conducere CNR, în calitate de vicepreședinte, pentru încă un mandat, fiind singurul reprezentant al învățământului superior timișorean prezent în Biroul CNR, forul de conducere al acestei structuri.

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT: „Pentru acest mandat îmi propun să valorific experiența pe care am câștigat-o în calitate de consilier al primului ministru Nicolae Ciucă și al ministrului Cătălin Predoiu, pe probleme ce vizează prezența universităților românești în alianțele universitare europene și să transferăm toate bunele practici dobandite de cele 21 universități din România, membre ale alianțelor europene, înspre întregul ecosistem academic din țară.”

Cu o activitate bogată în ultimii ani, agenda CNR a presupus întâlniri periodice la care au fost invitați, pe lângă membrii CNR, și reprezentanți ai actorilor relevanți pentru învățământul superior și cercetare, cum ar fi reprezentanții ME și ai structurilor sale importante în relația cu universitățile – CNFIS, CNATDCU, CEMU, ANC, reprezentanții ARACIS, ai agenției ANPCDECP, ai Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, ai UEFISCDI etc. și, desigur, reprezentanții asociațiilor și organizațiilor studențești și ai sindicatelor reprezentative – ANOSR, UNSR, USR, LSRS sau FASMR și sindicatul Alma Mater. CNR s-a preocupat și de participarea și reprezentarea universităților românești la târguri educaționale internaționale sau în asociații si structuri europene și internaționale (EUA, AUF etc.) sau susținerea intereselor universităților în relația cu structurile de conducere din statul român, remarcându-se printr-o activitate bogată și eficientă.

