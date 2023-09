Redeschiderea punctului de trecere a frontierei cu Serbia pe apă, după 65 de ani de la ultima cursă de agrement pe Bega

Navigația bănățeană, cu o istorie bogată de aproape trei secole, va cunoaște în acest sfârșit de săptămână un nou episod istoric: redeschiderea unui punct de trecere a frontierei cu Serbia, pe apă, după 65 de ani de la ultima cursă de agrement cu pasageri efectuată pe Bega.

Evenimentul face parte din activitatea ”Peisaj în mișcare” a proiectului cultural Ecluze pe Bega, ce propune o nouă viziune pentru canalul navigabil, pe toată lungimea acestuia, până la vărsarea în Tisa. Weekend-ul 22-24 septembrie ne găsește sărbătorind legătura unică pe care România o are cu Serbia pe apă!

Activitatea lunii septembrie din cadrul proiectului cultural Ecluze pe Bega se numește Peisaj în mișcare și are ca scop promovarea peisajului cultural, a navigabilității și mobilității alternative pe canalul navigabil Bega și pe malurile acestuia. Pentru prima dată după 65 de ani va fi deschis un punct de trecere a frontierei de stat cu Serbia pe apă, destinat ambarcațiunilor mici.

Ultimul vas de pasageri a trecut granița în 1958, legătura pe apă fiind apoi întreruptă datorită contextului politic de atunci. Proiectul Ecluze pe Bega trage un semnal de alarmă cu privire la necesitatea creării de noi rute turistice sau comerciale între cele două state vecine și promovează oportunitatea redescoperirii bogatei istorii a navigației bănățene. Excursii cu Pelicanul, dar și concerte cu formații rock binecunoscute din România și Serbia. Va fi un sfârșit de săptămână plin de evenimente și acțiune pe Bega!

Cum arată acest weekend pentru noi și unde ni se pot alătura cei care doresc? Ziua 1 – vineri – 22 septembrie 2023 12.00. Plecarea din Timișoara la bordul Pelicanului, cu destinația Otelec. Durata călătoriei este de aproximativ 5 ore. În cazul în care dorești să mergi la bordul Pelicanului te rugăm să te înscrii aici – https://bit.ly/EpB22septembrie Trebuie, de asemenea, să ai în vedere că NU putem asigura transport înapoi către Timișoara!

17.30 • Sosire la Otelec, acostăm în vechiul port al comunei, ce a constituit timp de decenii o destinație turistică pentru timișoreni 18.00 – 00.00 – Te poți răcori cu o bere sau cu o limonadă în vechiul port Otelec, la bordul Pelicanului, singurul bar mobil din Timișoara, ambarcațiune legendară restaurată cu eforturi considerabile de actualii proprietari 18.00 – 20.00 – Plimbări de agrement pe Bega în zona portului Otelec cu canotca Timișoara.

Ambarcațiunea a fost construită în luna iulie de către elevii Școlii Babel, cu sprijinul maestrului marangoz Viorel Gheorghe (Asociația Mila 23 Ivan Patzaichin/Rowmania). Redescoperim biodiversitatea de pe Bega și frumusețea unică a #RâuluiNostru 18.00 – 21.00 – Vizităm Școala Veche Otelec, o colecție unică de patrimoniu cultural bănățean întreținută de sculptorul Geza Molnar. Ne bucurăm de surprizele pregătite de Primăria comunei Otelec în zona portului și purtăm discuții în aer liber, în jurul unui foc de tabără, despre oportunitatea reluării navigației pe Bega și importanța reconectării localităților de pe cursul de apă Ziua 2 – sâmbătă – 23 septembrie 2023 09.00 – Pornim din Otelec cu destinația Srpski Itebej.

La bordul Pelicanului se vor afla membrii echipei extinse a proiectului, parteneri, reprezentanți ai localităților aflate pe cursul Begheiului navigabil și al autorităților regionale și naționale cu atribuții în gestionarea corpului de apă 10.30 – Sosire în ecluza de la Srpski Itebej 11.00 – Conferință de presă în care vom prezintă activitatea Peisaj în mișcare și proiectul Ecluze pe Bega jurnaliștilor sârbi și români.

Așteptăm ambarcațiunile din Serbia care vor face alături de noi drumul spre Timișoara și pornim împreună să sărbătorim Capitala Culturală Europeană în centrul orașului nostru! 13.00 – Sosire în portul Otelec. De aici poți face alături de noi drumul spre casă, la bordul Pelicanului, te așteptăm! Ne poți prinde și pe traseu, vom fi în ecluza de la Uivar în jurul orei 14.30 și în ecluza de la Sânmihaiu Român în jurul orei 16.30. Nu e nevoie de rezervare, putem ”găzdui” și bicicleta ta, în cazul în care ai ales să vizitezi Serbia pe două roți!

18.00 – 18.30 – Ambarcațiunile prietenilor noștri din Serbia și Pelicanul sosesc în centrul Timișoarei, la pontonul D’arc pe Mal 19.30 – Concert Drink or die (SRB) 20.30 – Concert COMA (RO) Ziua 3 – duminică – 24 septembrie 2023 11.45 – Cei care doresc să facă o excursie cu Pelicanul până la ecluza de la Sânmihaiu Român sunt așteptați la piciorul podului Andrei Șaguna, la pontonul D’arc pe Mal.

Înscrierile pentru tura care durează aproximativ 2 ore sunt obligatorii și se pot face aici – https://bit.ly/EpB24septembrie 12.00 – Pornim spre Sânmihaiu Român la bordul Pelicanului și îi însoțim pe navigatorii sârbi până la prima ecluză din drumul lor spre casă. Le spunem la revedere și apoi ne întoarcem spre casă, bucurându-ne de frumusețea Begheiului sălbatic în această perioadă a anului 14.00 – Acostăm în spatele Catedralei și punem punct final activității Peisaj în mișcare Drink or Die s-a înființat în vara anului 2002 ca un act de revoltă împotriva sistemului, corupției și a societății defecte din Serbia. Bineînțeles, și ca un act de iubire pentru muzica punk.

Primele explorării au avut loc în anul 2000, la acea vreme, componența trupei fiind următoarea: Malba (voce), Živa (chitară), Kecman (bas) și Jani (tobe). Trupa cânta muzică punk-hardcore, iar de la început activitatea acesteia s-a concentrat în principal pe coveruri ale melodiilor cunoscute, cu câteva piese originale. Repetițiile se desfășurau în funcție de posibilitățile membrilor, iar în timp s-a alăturat un alt vocalist, Miroslav Sporin.

Au trecut mulți chitariști prin componența trupei până când s-a format echipa finală, care acum este alcătuită din: Vladimir Malbaški și Miroslav Sporin (voce), Dejan Janečka (tobe), Marko Kecman (bas), Lazar Sporin (chitară) și Petar Petković (chitară solo). Putem spune că trupa are 20 de ani de activitate în spate, cu concerte independente, concerte mari și participarea la diverse festivaluri. Băieții au cântat alături de multe trupe, printre care The Exploited, Last Resort, Ministry, Siberian Meat Grinder, precum și unele trupe punk celebre din Serbia, cum ar fi Ritam Nereda și Atheist Rap.

Au înregistrat două albume de studio (Govore mi și Pohlepa), un EP și mai multe single-uri, în timp ce al treilea album se află în faza de pregătire.

Formată în 1999 de șase tineri din București, formația COMA a apărut prima dată pe scenă la Timișoara, la StudentFest și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Povestea ei de succes a prins aripi odată cu lansarea videoclipului la piesa ”Nu vreau fetițo casă”. COMA e mai mult decât o trupă muzicală, membrii acesteia fiind implicați în problemele comunității noastre și fiind mari susținători ai conservării naturii.

De altfel, trupa a fost parte, împreună cu Greenpeace România, din proiectul ”Cel mai frumos loc de pe pământ”. Concertele live COMA au un farmec aparte, datorită carismei muzicienilor, ce au o relație extrem de apropiată cu publicul. Proiectul ”Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale” face parte din Programul cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

