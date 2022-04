„Reformă cu japca”. Fostul viceprimar Dan Diaconu arată care ar fi cele 18 „probleme grave” ale noului sistem TimPark

Fostul viceprimar Dan Diaconu, în prezent consilier local liberal, a analizat noul sistem TimPark și a găsit 18 „probleme grave”. Diaconu le prezintă într-o postare pe rețelele de socializare, căreia i-a atașat și o imagine în care se citește și titlul „Reformă cu japca”. Recent, și Cristian Clipa, avocat și profesor universitar la Facultatea de Drept a UVT, anunțase că va ataca în instanță regulamentul.

Dacă Clipa arăta ce articole de lege sunt încălcate, Diaconu vorbește și de partea „practică” a lucrurilor. Printre altele, fostul viceprimar amintește tarifele, discriminarea, cheltuieli și lipsa proiectelor de realizare de parcări. Iată explicațiile liberalului:

„Din cele 18 probleme grave, doar una pare a se intentiona a fi abordata, cu intarziere si fara claritate, cea a masinilor de serviciu. Si asta doar dupa amenintarea profesorului Clipa cu deschiderea unui proces de anulare a regulamentului.

Probleme de principiu:

Nu poti taxa suplimentar un serviciu public de calitate mai proastă

In Timisoara, în ultimul an și jumătate, nu s-a construit nici un loc de parcare nou, cu excepția unor proiecte mici pornite în administrația liberală anterioară. În plus aceste proiecte au fost executate în disprețul avizelor existente și a datelor inițiale ale proiectului. Numărul de locuri de parcare executate este mult mai mic decât cel prevăzut în proiect, iar un număr de câteva zeci de arbori nu au mai fost plantați deși erau prevăzuți în avizele de mediu (vezi parcare Pepinierei și parcare Bucovina).

Regulamentul de parcare TIMPARK este un document profund discriminatoriu

Discriminare: înlăturarea … folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Regulamentul discriminează și îngrădeste drepturile cetățenilor Timișoarei în baza domiciliului în unele zone ale orașului, în baza localizării locului de muncă, precum și în baza altor criterii.

Regulamentul de parcare TIMPARK dezavantajează categorii de cetățeni, fără a crea un avantaj semnificativ altora

Prin aplicarea sa haotică, pe unele artere, în anumite zone inflexibile, va crea un dezavantaj major unor categorii de cetățeni după cum voi detalia în punctele următoare.

Haosul organizatoric și ineficiența economică:

Regulamentul a fost pus în practică fără ca elementele de infrastructură să fie finalizate

Nici la 3 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului nu s-au marcat locurile de parcare destinate rezidenților. În multe zone de parcare lipsesc încă panourile indicatoare cu explicații și identificarea zonei.

Regulamentul a fost pus în practică fără a se asigura minimele condiții pentru ca oamenii să poată achiziționa decent abonamentele

Deși au avut la dispoziție luni întregi de pregătire, condițiile pentru achiziționarea abonamentelor sunt execrabile. Până în urmă cu câteva zile nu se puteau achiziționa online abonamente pentru nici una din zonele de parcare. Abonamentele pentru rezidenți se pot achiziționa exclusiv fizic, cu un număr de ghișee redus, și asta a dus la cozi interminabile la sediul Timpark.

Serviciul public TIMPARK înregistrează deja pierderi semnificative suportate din bugetul local

În lipsa unei perioade de tranziție instituțională, încasările din primele 4 luni ale anului sunt infime și duc la pierderi semnificative ale serviciului ce va încheia cel mai probabil anul cu pierderi. Discursul prin care banii încasați vor fi folosiți în construcția de noi parcări este în acest caz fals.

Serviciul public TIMPARK are o structură mult mai stufoasă decât cea din cadrul SDM, însemnând o creștere a cheltuielilor de operare și salariale făcută pe seama cetățenilor

87 de angajați va avea noul serviciu public, însemnând aproape o dublare față de cei aprox. 45 de angajați din cadrul SDM. În mod evident acest lucru înseamnă o creștere semnificativă a cheltuielilor de personal și de operare și din sumele suplimentare plătite de cetățeni vor fi plătite salarii. Spre comparație Serviciul Public similar din Cluj Napoca, desi administrează un sistem mai complex, are 34 de angajați.

(Sub) Dezvoltarea locurilor de parcare:

Programul de demolare a garajelor și construire a locurilor noi de parcare, la sol, sau prin parcaje supraetajate a fost practic stopat

Intr-un an si jumatate nu s-a mai demolat nici un garaj, nu mai există de altfel nici structura care să acționeze în acest sens. Nu există nici un proiect cu o minimă maturitate pentru construcția de noi locuri de parcare. Amendamentele la buget care priveau noi studii de parcări, incluzând exproprieri au fost respinse.

Proiectele de parcări supraetajate sunt inexistente în acest moment

Cu excepția parcării de la Spitalul de Copii, care în mare parte va deservi spitalul, proiect lansat și aprobat urbanistic în administrația anterioară nu se întrevăd alte proiecte de parcări supraetajate. Proiectul similar de pe Take Ionescu a fost stopat, iar declarațiile oficialilor din primărie, în dezacord cu programul propriu de guvernare locală, prevăd lipsa de interes pentru acest subiect.

Noul Timpark taxează exclusiv infrastructură existentă înainte de octombrie 2020

Toate locurile de parcare taxate suplimentar de noul Timpark sunt realizate în adminsitrațiile anterioare. Nici o investiție semnificativă nu a schimbat această situație și nu se prevăd astfel de investiții.

Discrepanțe, discriminări, prețuri uriașe:

Centrul Timișoarei nu este muzeu, el este locuit și oameni muncesc în centru, iar drepturile lor sunt profund afectate

Numărul de locuitori din centrul Timișoarei este unul semnificativ. Numărul de locuri de parcare pentru care se pot accesa în baza unui abonament de riveran, sau general a fost redus semnificativ. În aceste condiții atât riveranii, cât și cei ce muncesc în centrul Timișoarei sunt discriminați. O măsură aberantă, luată fără un studiu specific și fără a lua în calcul multitudinea de situații existente.

Locuri de parcare pentru riverani, insuficiente, pe porțiuni limitate ale unor zone ale orașului – afectează atât riveranii, cât mai ales pe cei din vecinătatea acestor locații

Rezervarea de locuri de parcare pentru riverani poate funcționa doar pe un areal relativ extins (un cartier, o zonă compactă). Multe din aceste zone se află pe artere principale, iar restul străzilor din jur nu sunt incluse în sistemul de parcare, în nici un fel. În aceste condiții mașinile excluse de la parcare pe locuri de riverani vor aglomera și mai mult străzile adiacente, deja sufocate, vor crește numărul de parcări ilegale, pe trotuare, căi de acces, zone verzi. Calitatea vieții pentru un număr important de cetățeni ai Timișoarei va scadea semnificativ.

Riverani sunt și cetățenii Timișoarei care conduc o mașină de serviciu și cei ce au autoturisme înregistrate pe PFA, II și doctorii care au autoturisme înregistrate pe cabinete medicale și cei ce au achiziționat o mașină în leasing, sau cei ce practica o meserie liberala.

Lipsa de logică a regulamentului în raport cu foarte mulți cetățeni dintre cei enumerați mai sus duce la aberații în raport cu persoane ce locuiesc în același bloc spre exemplu. Pentru a ilustra de ce noul regulament este aberant iată definiția riveranului din regulamentul similar din Cluj Napoca:

“care deţin în proprietate un autoturism cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate sau au în folosinţă un autoturism, respectiv persoanele juridice cu sediul social sau punctul de lucru în Cluj-Napoca cu autoturism în proprietate cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate “

Pretul unui abonament rezident este foarte mare în raport cu serviciul prestat

Pretul unui abonament rezident este de 15 ori mai mare decât în anii anteriori, fără o creștere semnificativă a serviciului (dunga albastra). El este similar cu abonamentul pentru un loc rezervat dintr-un parking suprateran de cartier din Cluj Napoca (118 lei), similar cu abonamentul pentru un loc rezervat in Brasov spre exemplu: 120 de lei.

Pretul pentru parcarea în zona Verde și progresivă orar este mai mare decât 90% din orașele României

Timisoara: 4-7 lei /h

Brasov: 3 lei / h (zona ultracentrala)

Sibiu: 2 lei /h (zona centrala)

Oradea: parcari supraterane, subterane centrale: 3 lei / h

Constanta: parcari zona 0: 2 lei

Singurul oras cu taxare similara este Cluj Napoca: 4 lei / 30 min

Restrângerea facilităților pentru autoturisme nepoluante la cele cu propulsie exclusiv electrică

Prin renunțarea la facilități pentru mașinile hybrid și restrângerea facilităților doar la autoturismele cu propulsie exclusiv electrică (un număr foarte foarte mic încă) Timișoara face un pas înapoi în încercarea de a îmbunătăți parametrii de calitate a aerului.

Numărul de locuri destinat exclusiv parcării cu plata orară sau progresivă este mult prea mare și va afecta semnificativ centrul orașului

În acest moment, cu tarife încă sensibil mai mici, sute de locuri cu taxare orară în centrul Timișoarei sunt libere. Tarifele prohibitive nu vor face ca încasările să crească, ci dimpotrivă, ca în alte cazuri să alimenteze parcare ilegală. Parcările private și cele cu barieră din centrul orașului își vor alinia prețurile la limita superioară a parcării progresive.

Extinderea aplicării sistemului la zilele de sâmbătă și a orarului în Centrul Timișoarei va afecta semnificativ viața economică și socială din Centrul Orașului

Parcarea în centrul orașului devine prohibitivă într-un interval semnificativ mai mare ceea ce va afecta afacerile din domeniul Horeca din zonă, dar și alte tipuri de activități. Centrul orașului va fi semnificativ mai puțin populat, zonele de parcare cu abonament fiind restrânse la puținele locuri pentru riverani”.

Comentarii

comentarii