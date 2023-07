Regal de teatru la Timişoara – FEST – FDR la TNTm

Timișoara rămâne, și în iunie, în zodia teatrului. Un performance, un one-man show, un spectacol inspirat de un roman celebru – Moromeții, toate acestea vin pe scenele Naționalului timișorean alături de cea mai nouă premieră a instituției noastre, Proștii sub clar de lună, fără să uităm spectacolul canadienilor de la South Coast Repertory Theatre, sau deja celebrul Sfântul din Sfântul Gheorghe al cunoscutului dramaturg Peca Ștefan. Vă mai puteți procura bilete la aceste spectacole-eveniment de la Agențiile de bilete ale Teatrului Național (Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, Parcul Civic), în fiecare zi între orele 11 și 19, sau online, pe www.tntimisoara.com). Ce se întâmplă atunci când literatura, teatrul, artele plastice și muzica își dau întâlnire? Răspunsul îl dă unul dintre cele mai cunoscute performance-uri ale ultimilor ani: Medio Monte. O întâlnire altfel cu vedeta musicalului timișorean The Full Monty, Richard Balint și cu o nouă formă de artă. Pentru toți amatorii de teatru, pentru toți amatorii de arte vizuale, pentru toți amatorii de muzică, Medio Monte spune „prezent” în FEST-FDR, marți, 9 iunie, de la ora 19, pe scena Sălii Mari a Teatrului Național. Vedeta Comedy Central, unul dintre promotorii de vârf ai genului stand-up comedy în România, actorul Dragoș Pop, aduce în FEST-FDR Cireada de pe tort. De el și de noi, cu el și cu noi va povesti și va râde Dragoș Pop miercuri, 10 iunie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național în cel mai nou show al său. Inspirat din celebrul roman Moromeții, adaptarea cunoscutului om de televiziune Cătălin Ștefănescu a reunit în spectacolul Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule? câteva dintre numele celebre ale teatrului românesc : actorii Marcel Iureș și George Mihăiță, precum și regizorul Alexandru Dabija. Din umorul fatalist al lui Marin Preda, umorul blând al lui Cătălin Ștefănescu, din teribilul, sarcasticul simț comic al lui Dabija și din personalitățile flamboaiante ale celor doi actori se naște un spectacol despre dimensiunea fabuloasă a românilor care dă, în egală măsură, o nouă definiție termenului „fabulă”. La Timișoara, în FEST-FDR, joi, 11 iunie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național. FEST-FDR propune tuturor celor curioși un nou gen de teatru, pentru prima dată în România: teatrul de expresie hip-hop. Vineri, 12 iunie, de la ora 19, în Sala 2, canadienii de la South Coast Repertory aduc de peste ocean spectacolul Dreamscape. Evenimentul tragic din 1998 din Riverside, care a dus la uciderea Tyishei Miller de către forțele de poliție chemate să o ajute, este reimaginat ca un dialog rap punctat de elemente de coregrafie hip-hop. Un spectacol al performanței și al emoției, care nu trebuie ratat. Timișoara este reprezentată în FEST-FDR de cea mai recentă premieră a Teatrului Național, Proștii sub clar de lună. O comedie usturătoare despre un subiect arzător, „la ordinea zilei” – controalele care au bulversat mass-media românească a ultimei jumătăți de an. Un hohot uriaș de râs, Proștii sub clar de lună vă așteaptă sâmbătă, 13 iunie, de la ora 20, în Sala Mare a Teatrului Național.

