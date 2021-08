Regal muzical și întâlniri inedite cu publicul meloman din Timișoara, propuse de Romanian Chamber Orchestra

În avanpremiera concertului Romanian Chamber Orchestra, care va avea loc în data de 17 august, de la ora 19:30, la Opera Națională Română din Timișoara, se vor desfășura două întâlniri inedite cu publicul meloman.

Acestea vor fi realizate de maestrul Cristian Măcelaru, concertmaistrul Alexandru Tomescu și violistul Cristian Andriș – directorii artistici ai Romanian Chamber Orchestra, și compozitorii Alin Chelărescu și Oana Vardianu, câștigătorii apelului “Call for scores”.

Având ca punct de plecare programul turneului din acest an, constituit în jurul comemorării a 140 de ani de la nașterea compozitorilor George Enescu și Béla Bartók, și a trăirilor avute de muzicieni pe timpul pandemiei, aceste întâlniri dintre unii din cei mai valoroși muzicieni români și public își propun să întărească legătura dintre cei care crează artă și cei care o consumă.

Cele două întâlniri se vor desfășura în două formule, în zile și locații diferite. În acest sens, primul “Artist Talk”, o sesiune de prezentări, însoțite de întrebări și răspunsuri între maestrul Cristian Măcelaru, concertmaistrul Alexandru Tomescu și violistul Cristian Andriș, va avea loc,luni 16 august, de la ora 17:45, în sala de evenimente din moderna locație Timișoara Convention Center.

Al doilea “Artist Talk” va avea loc în foaierul de la etajul întâi al Operei Naționale din Timișoara, în data de 17 august, de la ora 18:30, și îi va avea ca invitați pe cei doi tineri compozitori Alin Chelărescu și Oana Vardianu, care vor vorbi despre lucrările lor care vor fi prezentate în premieră absolută în cadrul turneului Romanian Chamber Orchestra din acest an.

Fiind o meditație asupra stadiilor prin care trecem ca indivizi, programul interpretat în acest turneu de Romanian Chamber Orchestra oferă o imagine sonoră a circularității existenței umane. Pornind de la cele șase dansuri care alcătuiesc suita lui Béla Bartók intitulată „Dansuri Populare Românești”, scrise după o stare de depresie datorată începerii Primului Război Mondial, călătoria continuă cu lucrarea „Genesis” compusă de Oana Vardianu, în care aceasta explorează într-o viziune conceptuală proprie originile muzicii utilizând teme stilistic tradiționale.

Cele două piese reflexive intitulate „Intermezzi” op. 12 de George Enescu, generează o schimbare perceptuală potențând o stare de nesiguranță într-un cadru meditativ. „Panicandemica” scrisă de Alin Constantin Chelărescu reprezintă vremurile actuale care l-au aruncat pe om în fața unor provocări imprevizibile, în care teama, frica și o continuă ,,stare de alertă” stăpânesc firea umană până la prima destinație.

Pe parcursul opusului, tânărul compozitor introduce de asemenea o doină iar bocetul de la finalul lucrării apare ca un omagiu adus victimelor acestei călătorii pandemice. Programul se încheie cu Simfonia nr. 40 de W. A. Mozart, lucrare în care compozitorul oscilează între întuneric și lumină, tragism și bucurie, această simfonie fiind considerată de muzicologul german Alfred Einstein drept un adevărat „apel la eternitate”.

Un punct de reper pentru cultura românească, Romanian Chamber Orchestra este singurul proiect care reunește diaspora acasă, aducând laolaltă 34 de muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Ansamblul este dirijat de maestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei renumiți dirijori pe plan mondial, dirijor principal al “WDR Sinfonieorchester Köln” și Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Câștigător în 2020 al unui premiu “Grammy”, Cristian Măcelaru este în prezent dirijorul principal al renumitei orchestre “WDR Sinfonieorchester Köln” și director artistic al Orchestrei Naționale a Franței.

Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat începând cu anul 2010 de peste 100 de ori. De-a lungul timpului a dirijat Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, sau Gothenburg Symphony Orchestra.

