Regiuni inteligente și durabile cu UPT. Hackathon Hack2Change

Universitatea Politehnica Timișoara susține că, în zilele de 23-24 septembrie 2021, va fi organizat hackathon-ul Hack2Change.

Evenimentul are loc, în cadrul proiectului EUROPEAN UNIVERSITIES – E³UDRES² – Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (Universitatea antreprenorială europeană promotor pentru regiunile inteligente și sustenabile) din care Universitatea Politehnica Timișoara face parte.

Alături de UPT se mai află alte cinci universități europene.

Tema principală abordată în cadrul competiției va fi: „Regiuni inteligente și durabile” (”Smart and Sustainable Regions”), la care se mai adaugă trei teme secundare: Economie circulară, Bunăstare și îmbătrânire activă și Contribuția umană la inteligența artificială.

