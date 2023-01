Remedii naturale si alimente necesare intaririi sistemului imunitar

Sistemul imunitar este cel care protejeaza organismul de infectii. Prin urmare, o persoana cu un sistem imunitar slab poate fi mai predispusa la infectii frecvente.

Categoriile cele mai expuse sunt copiii mici, varstnicii si femeile insarcinate.

”Un sistem imunitar puternic se va obtine prin includerea in dieta a elementelor nutritive (vitamine, minerale, antioxidanti, aminoacizi sau proteine) de care acesta are nevoie”, spune dr. Ionela Iovan – medic primar pneumolog Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara.

Astfel, in alimentatie trebuie introduse urmatoarele alimente:

🟥Pestele gras (somon, ton, sardine) este bogat in acizi grasi esentiali omega 3, care stimuleaza procesele imunitare prin rolul antiinflamator.

🟥Oul este un aliment complex care contine proteine de cea mai inalta calitate, vitamine antioxidante si minerale.

🟥Coacazele negre, capsunile, zmeura si fructele de padure contin cantitati mari de vitamina C, dar si fitonutrienti cu putere antioxidanta crescuta.

🟥Kiwi este fructul cu cea mai mare cantitate de vitamina C si are un efect antioxidant si de crestere a rezistentei la boli.

🟥Ardeiul gras si morcovii contin cantitati mari de betacaroten, care este un antioxidant si care protejeaza celulele impotriva modificarilor nocive produse de radicalii liberi. De asemenea, contin provitamina A care stimuleaza productia de anticorpi.

🟥Produsele lactate acide cu fermenti vii si iaurtul probiotic cresc intensitatea raspunsului imun la o serie de bacterii si virusuri.

🟥Usturoiul si ceapa contin compusi sulfurati puternici care stimuleaza activitatea limfocitelor si cresc rezistenta la imbolnavire.

🟥Varza este bogata in vitaminele A, C si E si in fibre, elemente care asigura sanatatea celulelor. Este o leguma hipo-calorica bogata in antioxidanti.

🟥Citricele, precum lamaile, grapefruitul, mandarinele, portocalele, contin o cantitate insemnata de vitamina C si flavonoizi (compusi naturali chimici care imbunatatesc actiunea sistemului imunitar).

🟥Broccoli este unul dintre alimentele considerate drept medicamente puternice imunostimulatoare de baza, prin continutul de vitamina A, C si glutation.

🟥Semintele de floarea soarelui contin, de asemenea, acizi grasi esentiali omega 6, vitamina E si proteine, care ajuta la stimularea sistemului imunitar.

🟥Sucul de legume este foarte bun pentru cresterea imunitatii, mai ales daca se consuma o data pe zi, timp de 1 sau 2 saptamani. Se pot incerca diverse combinatii ca, de exemplu, suc de patrunjel, telina, morcov, sfecla, castraveti.

🟥Ghimbirul in alimentatie are numeroase beneficii, datorita ingredientelor pe care le contine. O radacina obisnuita contine vitamina B6, magneziu, potasiu, vitamina C, fosfor si zinc, aceasta combinatie este extrem de utila in stimularea sistemului imunitar.

Remedii naturale pentru cresterea imunitatii:

📍Propolisul este cel mai puternic medicament natural antiinfectios, antibacterian si antiviral precum si potentiator al sistemului imunitar. Se poate folosi sub forma de tinctura, miere propolizata, apa de propolis sau tablete.

📍Echinacea este benefica pentru tratarea unor afectiuni respiratorii (raceala si gripa, rinite, laringite, bronsite), urologice (prostatite, cistite), ginecologice. Datorita proprietatilor sale antivirale, echinacea este folosita in tratarea cu precadere a bolilor respiratorii.

📍Fructele de catina sunt recunoscute ca avand proprietati de stimulare si intarire a sistemului imunitar, avand de 10 ori mai multa vitamina C decat au citricele.

📍Ceaiul verde contine o substranta numita L-theanina care poate creste de cinci ori capacitatea de aparare a organismului.

📍Mugurii de brad se pot gasi sub forma de sirop si au rol in cresterea imunitatii, sunt un remediu pentru tusea productiva (rol expectorant), in viroze, faringita, laringita, traheita, bronsite, pneumonie.

📍Macesele sunt bogate in minerale, vitamine (C, A, E, B) si antioxidanti care ajuta la cresterea imunitatii si la mentinerea sanatatii intregului organism. Se folosesc atat sub forma de ceai, cat si sub forma de pudra din macesele uscate.

Toate aceste plante benefice sunt folosite atat individual, cat si in diferite combinatii, in preparate precum ceaiuri, tincturi, siropuri, capsule, decocturi, nectar, otet, gemuri, miere.

