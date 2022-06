Reorganizări în Primăria Lugoj

Consiliul Local Lugoj a aprobat propunerile primarului Claudiu Buciu privind reorganizarea Primăriei Lugoj. Astfel, consilierii lugojeni au hotărât desființarea mai multor servicii publice și instituții de cultură din Lugoj, începând cu data de 1 septembrie 2022: Casa de Cultură a Municipiului, Școala de Arte “Remus Tașcău”, Galeria de Artă, Serviciul Salubrizare al municipiului Lugoj, Serviciul public de administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” și a bazelor de agrement, Serviciul public sere și zone verzi, Serviciul public desfacere piețe, târguri și oboare. Conform deciziei Consiliului Local, personalul tehnic al acestor instituții și servicii va fi preluat în termen de 60 de zile, începând cu data de 1 iulie 2022, de către Aparatul de specialitate al primarului municipiului Lugoj, iar patrimoniul instituțiilor va fi preluat de către Unitatea Administrativă a Municipiului Lugoj. Funcțiile de conducere și o parte din cele de execuție, ocupate sau vacante, care nu se mai regăsesc în Aparatul de specialitate al primarului municipiului Lugoj vor fi desființate. Totodată, consilierii lugojeni au aprobat și noua organigramă a Primăriei Lugoj, care cuprinde 284 de posturi, fiind reorganizate toate direcțiile și serviciile din primărie, cu includerea și a activităților desfășurate de serviciile și instituțiile din subordinea Consiliului local care au fost desființate. După cum a anunțat primarul Claudiu Buciu, în urma reorganizării, circa 34 de oameni își vor pierde posturile, dar vor fi create alte 80 de posturi noi. „Această organigramă e reflexia unei analize extrem de bine și atent făcute, observând practic ce s-a întâmplat în primărie, în acest un an și aproape nouă luni de zile. Am avut discuții permanente cu colegii, nu am intenționat niciodată să dăm pe cineva afară. Am dat șansă tuturor, am întrebat de ce au nevoie, tot ce s-a putut face din partea primăriei s-a făcut pentru a crește eficiența acestor servicii. Din păcate, multe au rămas la același nivel sau chiar mai rău, uneori având semnale că suntem sabotați ca administrație publică de către angajați. A solicita cuiva să muncească pentru cetățeni, eu consider că nu este deloc deplasat. Cei care nu au înțeles acest lucru nu se mai regăsesc în organigramă. Mai sunt câțiva, dar nu puteam modifica organigrama atât de mult încât să ne scăpăm de toată lumea care nu a înțeles că trebuie să își facă treaba. Va urma o analiză, în această perioadă de șase-șapte luni în care vom funcționa pe noua organigramă, după care o vom ajusta. Nimic nu se poate face din prima perfect! Totul e perfectibil și înțelegem asta. Poate am făcut și anumite greșeli, dar o să încercăm să le corectăm. Eu cred că această organigramă va duce la o mai bună funcționare pentru Primărie, dar în special pentru partea de dezvoltare a orașului. Acum avem o șansă unică de a mai atrage din ce a mai rămas din fondurile europene. Dacă o pierdem și pe asta, am pierdut tot, pentru că până acum nu am beneficiat de două cicluri de finanțare care au fost extrem de generoase”, a declarat Claudiu Buciu, primarul Lugojului.

Comentarii

comentarii