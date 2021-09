Reprezentanţii HoReCa i-au scris primarul Dominic Fritz: ”Nu USR-ul a câştigat Timişoara, ci timişorenii au ales să rişte viitorul lor cu un minuscul necunoscut, căruia i s-au dat mii de credite în alb”

Reprezentanţii HoReCa din Timişoara i-au transmis o scrisoare deschisă primarului Dominic Fritz, nemulţumiţi de intenţia Primăriei Timişoara de a majora de trei ori impozitul pe clădirile nerezidenţiale. Semnatarii scrisorii îi transmit edilului că l-au susţinut în campania electorală, dar că nu USR a câştigat alegerile, ci comunitatea a dorit să sancţioneze fostele administraţii ale oraşului din ultimii ani.

Preşedintele HORETIM, Corina Macri, în numele reprezentanţilor HoReCa din Timişoara, a transmis o scrisoare deschisă primarului municipiului Timişoara, Dominic Fritz, după ce Primăria Timişoara a organizat o dezbatere pentru a mahora impozitele pe clădiri nerezidenţiale de trei ori, iar edilul nu a fost prezent la această dezbatere.

”De patru ani ne luptăm cu o administraţie incapabilă şi depăşită de realitatea economică a sofisticatului oraş, TIMIŞOARA! Domnule primar Dominic Fritz, v-am susţinut cu toată puterea şi forţa încrederii într-un viitor curat şi autentic. Dezamăgirea este cruntă şi ne obligă să ne întrebăm cât de mult am fost păcăliţi? Mi s-a spus că trebuie să aşteptăm 3 ani să recalibrăm această greşeală fatală. Nu pot să cred că am fost atăt de rău păcăliţi. Este foarte adevărat că l-am învins pe bietul domn primar Robu, nicidecum că aţi câştigat alegerile unei comunităţi disperate, dar am fost convinşi că veţi înţelege că este unica şansă pentru toţi de a merge mai departe, timişoreni şi exponenţi ai unei frustrări inimaginabile, asumându-vă o responsabilitate istorică. Domnule Dominic Fritz, nu USR-ul a câştigat Timişoara, ci timişorenii au ales să rişte viitorul lor cu un minuscul necunoscut, căruia i s-au dat mii de credite în alb şi astfel au fost sancţionate fostele administraţii, după mai bine de 30 de ani de debusolare!”, îşi începe Corina Macri scrisoarea.

În continuare, Macri arată că vorbeşte în numele antreprenorilor care doresc să investească în Timişoara, însă, spune ea, ”autorităţile ne ignoră şi ne blochează”.

”Vorbesc în numele tuturor antreprenorilor români care vor să investească şi să dezvolte afaceri de succes în comunitatea locală în care trăiesc. Suntem mulţi şi reali, din păcate autorităţile ne ignoră şi ne blochează cu fiecare ocazie. Timişoara se subordonează corporaţiilor multinaţionale, sfidând şi acum în al 13 -lea ceas, iniţiativa privată locală. Aşa nu putem evolua, ci doar ne raportăm la cifre şi statistici, din ce punct al relativităţii vă convine! Situaţia urbei noastre este în cădere liberă şi tinde spre autodistrugere”, scrie Corina Macri.

În scrisoare se face apel la susţinerea economiei locale şi atrage atenţia că Timişoara este oraşul cu cele mai mari impozite şi taxe locale din ţară.

”Anul trecut, onorabil Domn primar ne-aţi explicat că aţi moştenit un buget vulnerabil şi aţi făcut apel la înţelegerea noastră, cu promisiunea că de anul viitor ( 2021) se vor corecta aceste aberaţii. Menţionez, Timişoara este oraşul cu cele mai mari impozite şi taxe locale din România. Toate acestea se întâmplă doar pentru că nu avem coloană verticală şi ne ascundem după fiecare interes material minor, în detrimentul unei regiuni cândva de ”frunce”. De mulţi ani, fără număr, fiecare consilier local este impulsionat sau motivat prostituant de ieftin, doar pentru a susţine decăderea şi distrugerea minunatei noastre urbe. Întelegem să plătim impozite şi taxe luxuriante intr-un oraş premium şi exclusivist, pe măsura costurilor. Ca în Viena, reperul timişorean de lifestyle, am accepta să plătim aceste impozite exagerate, dacă am beneficia de servicii pe măsură. În realitate ştiţi cum e Timişoara? Murdară, toxică, coruptă, snoabă şi exploatată”, se mai arată în textul scrisorii.

Corina Macri mai atrage atenţia că Timişoara este singurul mare oraş din România care nu are un hotel de cinci stele.

”Din cauza unor oameni tâmpi şi rău intenţionaţi, Timişoara este singurul mare oraş din România care nu are un hotel de cinci stele, care nu are şi nici nu stimulează producţia şi afacerile locale, favorizând doar multinaţionalele care nu plătesc impozite pe venit la bugetul local. (…) Ne sfidaţi cu un număr de voturi majoritare în Consiliul Local, dar nu uitaţi, sunteţi atât de trecători în aroganţa pe care o abordaţi! Cum am trecut 30 de ani, vom mai trece încă trei şi sper să învăţăm cu toţii că trebuie să alegem oamenii care ne reprezintă, nu să îi sancţionăm pe cei vinovaţi. Volens, nolens, Timişoara se va dezvolta organic, noi nu vom muri, chiar dacă afacerile noastre sunt grav afectate de decizii iraţionale. Dar cei care ne acuză atât de grav, cu conotaţii penale, suntem convinşi că vor dispărea din orizontul administrativ cât de curând şi vom reuşi să susţinem Timişoara timişorenilor! Timişoara s-a dovedit că nu are legătură cu administraţia Fritz, din păcate! Nu ne subestimaţi, am declanşat o revoluţie, chiar nu mai contează o grupare politică fără doctrină şi respect faţă de votanţii săi!”, îşi încheie Corina Macri scrisoarea.

