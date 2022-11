Restart Energy Timișoara implementează un sistem de panouri fotovoltaice în valoare de 385.000 de euro

Investiție în valoare de 385.000 de euro ce urmează a fi amortizată în mai puțin de 4 ani de zile. 1253 de panouri, construite pe o suprafață de 5.000 mp, cu o putere de 570 kWp. Panourile solare vor produce 14.425 MWh în 25 de ani, însemnând o reducere a costurilor cu energia de peste 2.2 milioane de euro.

Reducerea emisiilor de CO2 cu 171 de tone pe an și scăderea deșeurilor radioactive anuale cu 1,7 kg. Fotogeneratoarele voltaice vor fi montate pe acoperișul unității de producție Cuiul din Târgu Neamț, județul Neamț.

Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică de pe piața locală, anunță semnarea unui contract în valoare de 385.000 de euro cu compania Cuiul, pentru instalarea unor fotogeneratoare voltaice cu o putere de 570 kWp.

Noul proiect presupune instalarea a 1.253 de panouri fotovoltaice, pe o suprafață de 5.000 mp, pe acoperișul unității de producție Cuiul din Târgu Neamț, județul Neamț.

Generatorul fotovoltaic va produce 14.425 MWh în 25 de ani, însemnând o reducere a costurilor cu energia electrică de peste 2.2 milioane de euro. Investiția va fi amortizată în mai puțin de 4 ani.

Proiectul solar acoperă aproximativ 33% din necesarul de energie al companiei și presupune o reducere a amprentei emisiilor de carbon de 171 de tone și a deșeurilor radioactive cu 1,7 kg pe an.

„Proiectele solare au devenit interesante multe companii românești și ne așteptăm ca acest segment de piață să continue să crească. Practic, printr-o investiție cu amortizare rapidă, costurile cu energia scad semnificativ și ne bucurăm cu toții de un mediu înconjurător mai curat. Sistemele fotovoltaice sunt modulare iar dimensionarea se face în funcție de nevoile fiecărui client, de locație, orientarea acoperișului sau gradul de umbrire” spune Armand Domuța, general manager Restart Energy.

„Suntem o afacere de familie care a crescut mult de-a lungul anilor și asta pentru ca am avut mereu valori sănătoase. Am făcut tranziția către energie verde pentru că ne gândim la viitor și la viitorul copiilor noștri. Pe lângă argumentele de ordin financiar, am luat în calcul efectele benefice ale energiei verzi pentru mediul înconjurător“, spune Cojocariu Mihai, administrator.

În ianuarie 2021, Restart Energy a semnat un parteneriat cu fondul american Interlink Capital Strategies din Washington DC pentru finanțarea dezvoltării a 500 MW de proiecte regenerabile în România până în 2025, în vederea furnizării de energie 100% verde produsă local către toți clienții finali.

În februarie 2021, Restart Energy a lansat cu succes prima emisiune de obligațiuni verzi convertibile din România care au fost listate la Bursa de Valori București, având codul REO26.

În luna septembrie 2021, după 4 ani de dezvoltare, Restart Energy a lansat un alt proiect unic la nivel mondial, o platformă bazată pe tehnologie proprie de certificare pe blockchain atât a amprentei de carbon, cât și a dioxidului de carbon evitat a fi eliminat în atmosferă, precum și de tranzacționare directă între participanți a atributelor de mediu și a energiei regenerabile, www.redplatform.com.

De fiecare dată când cineva plantează un copac, curăță o plajă, consumă energie verde sau întreprinde orice demers de protejare a mediului, poate înscrie această acțiune pe platforma RED. După ce datele sunt validate în platformă, se calculează amprenta CO2 echivalentă și se eliberează credite de carbon tokenizate ce pot fi folosite pentru a cumpăra energie verde sau pentru a obține echivalentul în bani. În același timp, o companie poate obține credite de carbon sub formă de jetoane verzi pentru clienții lor, prin coduri QR unice imprimate pe produse sau chitanțe de cumpărare.

Restart Energy este un furnizor independent de energie electrică, cu capital mixt românesc-american, înființat în 2015 la Timișoara. Restart Energy are peste 40.000 de clienți persoane fizice și aproximativ 5.000 de clienți corporate. Compania are operațiuni în România și Serbia.

Compania produce cuie, sârmă și produse din sârmă la cele mai înalte standarde de calitate, din 1991. Înființată ca afacere de familie în urmă cu peste 30 de ani, SC Cuiul SRL a devenit în prezent unul din cei mai importanţi producători locali din domeniu. Compania are peste 100 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 66.724.283 lei la finalul anului 2021.

