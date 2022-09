Restricții de circulație în zona centrală a Timișoarei, duminică. Are loc „UVT – Liberty Marathon”

Duminică, 2 octombrie, se desfășoară o nouă ediție a „UVT – Liberty Marathon”. Ca în fiecare an, acest evenimente aduce restricții de circulație pe bulevardul Vasile Pârvan, dar și pe alte străzi din zona centrală.

Evenimentul are următorul traseu: Bd. V. Pârvan – str. Michelangelo – la str. Acad. A. Borza – Parcul Justiției – str. 20 Decembrie 1989 – Piața I. Huniade – str. C. Telbisz (pe pista de biciclete) – str. E. Caruso – str. General Praporgescu – Piața Libertății – str. Alba Iulia – Piața Victoriei – Bd. C. D. Loga – str. 20 Decembrie 1989 – Splaiul Spiru Haret – mal drept Canal Bega – pe sub Podul Michelangelo – pe Podul Decebal (trotuar) – Bd. 3 August 1919 (trotuar) – Piața Romanilor (trotuar) – str. I.L. Caragiale – str. Episcop I. Lonovich – Parcul Regina Maria – Splaiul Nistrului – mal stâng Bega – pe sub Podul Michelangelo – pe sub Podul M. Viteazul – pe sub Podul Maria – Splaiul T. Vladimirescu (trotuar) – Pod General I. Dragalina (trotuar) – Splaiul N. Titulescu (trotuar) – Splaiul N. Titulescu – pe sub Podul Maria – Bd. 16 Decembrie 1989 (trotuar) – Parcul Catedralei – Bd. Regele Ferdinand I – Podul M. Viteazul – Bd. V. Pârvan.

Iată care sunt restricțiile avizate de Comisia de Circulație a Municipiului Timișoara pentru ziua de duminică:

– în intervalul orar 07.00 – 17.00, restricționarea traficului rutier: Bd. Vasile Pârvan – ambele sensuri; Str. Michelangelo – sensul dinspre Hotel Continental spre Spitalul Județean, banda 1 pe sectorul dintre str. Acad. A. Borza și Piața Leonardo da Vinci, traversarea prin pasajul Michelangelo – ambele sensuri; Bd. C. Coposu – ambele sensuri; Splaiul Nistrului – ambele sensuri (sectorul dintre fântâna arteziană și Podul Decebal), Str. I.L. Caragiale – ambele sensuri; Str. Episcop I. Lonovich – ambele sensuri; Str. Acad. A. Borza; Str. George Enescu; Splaiul Spiru Haret; Str. 20 Decembrie 1989 – ambele sensuri; Splaiul N. Titulescu, sectorul de la intersecția cu str. Jiul până la intersecția cu Bd. 16 Decembrie 1989 pe sensul de mers spre Catedrală; Bd. Regele Ferdinand I (sectorul din dreptul Catedralei Mitropolitane până la Podul Mihai Viteazul) Podul Mihai Viteazul – ambele sensuri;

– închiderea traficului rutier, în intervalul orar 07.00 – 17.00, Bd. C.D. Loga, sectorul dintre str. Patriarh M. Cristea și Bd. Regele Ferdinand I; Bd. M. Eminescu, sectorul dintre str. Patriarh M. Cristea și str. 20 Decembrie 1989; str. T. Lalescu (sensul înspre Bd. V. Pârvan);

– închiderea traficului rutier pe Bv. Vasile Pârvan (sectorul din fața UVT, dintre intersecția cu Bd. M. Viteazul și pasajul Michelangelo), începând cu ora 05:00, pentru montarea zonei de start/finish și respectiv închiderea pasajului Michelangelo, începând cu ora 12 a.m.

