Restricții de circulație pentru desfășurarea semimaratonului Timișoara 21k by SportGuru

A 6-a ediție a Timișoara 21k by SportGuru va avea loc pe 9 martie 2025 în Piața

Libertății din Timișoara, ocazie cu care traficul rutier va fi oprit între 7:30 și 13:30

pe următorul traseu:

• Piața Libertății, Str. Gen. Eremia Grigorescu, Str. Mărășești, Str. Gheorghe

Lazar, Piața Unirii

• Piața Victoriei, Bd. Mihai Eminescu, Strada Patriarh Miron Cristea, Strada

20 decembrie 1989, Bd Ferdinand I

• Bd. Constantin Diaconovici Loga, Splaiul Tudor Vladimirescu, Strada Brașov

• Bd. Mihai Viteazu, Strada Virgil Madgearu, Strada Sfânta Rozalia

• Strada Virgil Onițiu, Bulevardul Victor Babeș, Strada Profesor George

Dragomir

• Bd. Vasile Pârvan, Strada Traian Lalescu, Bretele Pasaj Michelangelo

• Bd. Corneliu Coposu, Strada Johann Heinrich Pestalozzi, Strada Barbu

Iscovescu

• Strada Ofcea, Strada Cuvin, Strada Cornelia Sălceanu, Splaiul Nistrului

• Str. George Enescu, Str. Academician Alexandru Borza, Bd. Ion C Bratianu

• Str. Carol Telbisz, Str. Enrico Carusso, Str. General Praporgescu

Mai multe detalii despre restricțiile de trafic puteți găsi aici.

Recomandăm utilizarea aplicațiilor Waze si Google Maps ce vor oferi oferi sugestii

de rute ocolitoare potrivite.

Pentru ca evenimentul sportiv să se aibă loc în cele mai bune condiții, avem nevoie

de sprijinul și înțelegerea timișorenilor. Un astfel de eveniment nu este doar o

competiție sportivă, ci și o ocazie de a celebra sănătatea, determinarea și spiritul

comunității.

Aproape 2000 de alergători din 21 de țări participă la Timișoara 21k by SportGuru,

aducând împreună atât sportivi pasionați, cât și susținători entuziaști și creând o

atmosferă vibrantă și plină de energie.

