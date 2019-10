Rețeaua de sănătate REGINA MARIA a finalizat achiziția Spitalului Première din Timișoara, cel mai mare spital privat din vestul țării

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA își consolidează prezența pe piața serviciilor medicale private din Timișoara odată cu avizarea tranzacției REGINA MARIA-Spitalul Première de către Consiliului Concurenței și țintește poziția de lider regional simultan cu păstrarea unui înalt nivel de calitate a actului medical.

În prima parte a anului 2019, REGINA MARIA a intrat pe piața de imagistica din județul Timiș, prin preluarea centrelor de Radioimagistică dr. Bîrsășteanu și Telescan, care numără patru unități specializate.

„După patru ani de la deschiderea primei unități medicale REGINA MARIA în Timișoara, suntem încântați să ne extindem serviciile medicale de înaltă calitate, alături de echipa Spitalului Première. Oferim acum abonaților și pacienților noștri din vestul țării servicii medicale complexe. Mai mult, ne luăm angajamentul ferm să dezvoltăm în continuare serviciile pe care le oferim și în această parte a țării”, a punctat Fady Chreih, CEO-ul Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Spitalul Première s-a remarcat prin ritmul de dezvoltare rapid cu care și-a extins activitatea, cu servicii medicale complexe, aliniate la standardele europene. Echipa medicală este formată din medici angajați sau colaboratori recunoscuți la nivel național și internațional, specializați în obstetrică-ginecologie, ortopedie, chirurgie generală, neurochirurgie, chirurgie ginecologică si medicină materno-fetală, alături de alte specialități medicale.

”Încă de la început ne-am dorit să oferim pacienților din Timișoara un loc în care ei să simtă că primesc grija și atenția pe care le merită și, în același timp, servicii medicale de înaltă calitate. Faptul că această dorință s-a dovedit a fi una dintre valorile comune cu Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, mă face să cred că acest parteneriat va fi unul de succes, care va aduce beneficii majore pacienților din vestul țării.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Radu Prejbeanu, medic primar ortopedie-traumatologie și Director Medical al Spitalului Première.

Spitalul Première dispune de ambulatoriu integrat, laborator propriu de analize medicale și un centru performant de imagistică, dotat cu RMN și CT. Spitalul are o suprafață de 5300 mp, o capacitate de 134 de paturi și dispune de 6 săli de operație și bloc de nașteri. Aici au loc peste 2500 de intervenții chirurgicale și 1400 de nașteri în fiecare an. Compania are în prezent aproximativ 300 angajați si colaboratori, iar la finalul anului 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de 7 milioane de euro.

Astfel, REGINA MARIA deservește, în acest moment, un portofoliu de peste 40.000 abonați în Timișoara, ce pot accesa 13 locații proprii: 1 spital, 5 centre de imagistică, 4 policlinici, 1 clinică de medicina muncii, 2 laboratoare de analize medicale. O echipă de 550 de angajați și colaboratori asigură susținerea acestei expansiuni rapide în zona de vest a țării și furnizarea unor servicii de cea mai bună calitate locuitorilor Timișoarei și orașelor învecinate.

În prezent, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA a depășit pragul de 30 de achiziții cu preluare în proporție de 100% a business-ului. Viziunea operatorului de servicii medicale este excelența în medicină și servicii complexe furnizate pacienților din toată țara.

