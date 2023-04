RETIM preia gratuit deșeurile periculoase din menajer, din localitățile aflate în zona 0 Ghizela! A început campania trimestrială de colectare a deșeurilor periculoase organizată împreună cu ADID Timiș.

Perioada în care puteți depune prin aport voluntar și în mod GRATUIT deșeurile periculoase este 10 aprilie – 23 mai. Informații suplimentare despre zilele și localitățile unde vor fi amplasate containerele dar și care sunt deșeurile periculoase găsiți aici: https://bit.ly/42PyN7R

În perioada 10 aprilie – 23 mai următoarele tipuri de deșeuri periculoase din menajer vor fi preluate:

ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase, ambalaje metalice care conţin o matrică poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase,

baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii, solvenţi, acizi, alkali, uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile, detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase, pesticide, deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii

NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale,voluminoase. NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

Programul acestei săptămâni este următorul

Lugoj

11 aprilie 10:30 – 18:30 Balta Lată (cartier)

12 aprilie 10:30 – 18:30 1 Decembrie 1918 – în spatele benzinăriei OMV

13 aprilie 10:30 – 18:30 13 Decembrie – în spatele Cimitirului Ortodox

14 aprilie 10:30 – 18:30 Micro 4 – în fața centralei termice

Comentarii

comentarii