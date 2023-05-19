RETIM prezintă programul săptămânii pentru spălarea pubelelor de colectare deșeuri, pentru ZONA 1 Timișoara și ZONA 0

Programul săptămânii 22 – 27 mai 2023 pentru spălarea pubelelor de colectare deșeuri reziduale, pentru ZONA 1 Timișoara și ZONA 0 Belint, Boldur, Costeiu, Bara, Balint
Zona 1 – Timișoara
Luni 22 mai 2023 – DR. IOAN MUREŞAN 1-109, 2-110, SEPIA, VIŞINULUI, COSMINULUI (Rebreanu – Ioan Muresan), SALCÂMILOR (Ioan Muresan – Rebreanu), DRUBETA 1-59, 2-60 (Independenţei – Lidia), CALEA MARTIRILOR 1989 13-37, MARTIR CLAUDIU VÂRCUȘ, MARTIR MARIUS CIOPEC, BD. LIVIU REBREANU 4-142 (Hebe – Martirilor).
Marți 23 mai 2023 – INTRAREA AUREL TURCU, SABINELOR, ONOAREI, VIITORULUI, AVIATORILOR, SATU MARE, ENERGIEI, SUBULEASA, ZEFIRULUI, SĂLAJ, SOVATA, BAIA, MUNTELE MIC, TÂRGU MUREȘ, CÂMPULUI, EFTA BOTOCA, ION CRISTOREANU, MARIANA DRĂGHICESCU, GARABET IBRĂILEANU, LIVIU TEMPEA, AURELIA FĂTU RĂDUȚU, VASILE CREȚU, CALEA MOȘNIȚEI, VEGA, URANUS, CORNEL GROFSOREANU, CĂLIN NEMEȘ, INTRAREA CONSTANTIN NOICA, NICOLAE LABIȘ, OCTAVIAN GOGA, MUSICESCU 1-43, 2-28 (Șagului – Hebe).
Miercuri 24 mai 2023 – IOACHIM MILOIA (blocuri), DIMINEŢII (blocuri), MUSICESCU (Martirilor – Calea Urseni), INTRAREA GEORGES BIZET, INTRAREA GEORG HAENDEL, VASILE VOICULESCU, ION STOIA UDREA, VASILE MIOC, MIHAI BĂNĂRESCU, LOUIS TURCANU, MUREŞ (Martirilor – Claude Debussy), GOSPODARILOR, ION MONORAN, JOSE SILVA, ANA LUGOJANA, NICOLAE IVAN, MIRCEA NEAMŢU, PIUS BRÂNZEU, ANIŞOARA ODEANU, MIHAIL SADOVEANU, IOSIF SÂRBU, EDGAR QUINET, MAXIMILIAN FREMONT, EMMANUEL DE MARTONE, GENERAL GHEORGHE STAVRESCU, GENERAL GEORGE POMUŢ, PIAȚA GEORGES CLEMENCEANU, JULES MICHELET.
Joi 25 mai 2023 – Comuna Șandra și satul Uihei.
Vineri 26 mai 2023 – ION POP REŢEGANU, APRODUL MOVILĂ 11- 35, 10-34 (Haşdeu – Ioan Negulici), FRAŢII BUZEŞTI 12-28, 9-27 (Haşdeu – Banu Mărăcine), ŢEBEA, COSTINEŞTI, MARTIR COLONEL IOAN UŢĂ, DUMITRU ŢICHINDEAL, GHIOCEILOR, MĂSLINULUI, CIOBANULUI, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU 1-11, 2-8
(Bogdăneştilor – Alecu Russo), BÂRZAVA 1-17, 2-12 (Bogdăneştilor – Dunărea), ORHEI, LISABONA, COSMONAUŢILOR, VIDIN, VERONICA MICLE, LUPENI, ALECU RUSSO, DUNĂREA, BOGDĂNEŞTILOR 41-183, 34-150A (Cetăţii – Barierei), ZORILE, ION NEGULICI, ZALĂU, DAN CĂPITAN, BANU MĂRĂCINE.
Sâmbătă 27 mai 2023 – satul Hodoni și Barateaz.
Zona 0 – Belint, Boldur, Costeiu, Bara, Balint.
Luni 22 mai 2023 – BELINT, CHIZATAU.
Marți 23 mai 2023 – BOLDUR, JABAR, OHABA-FORGACI.
Miercuri 24 mai 2023 – COSTEIU, GRUNI.
Joi 25 mai 2023 – BARA, DOBREȘTI, LĂPUȘNIC, FADIMAC, HITIAS, SARBOVA.
Vineri 26 mai 2023 – BALINT, BODO, TÎRGOVIȘTE, BABȘA.
Sâmbătă 27 mai 2023 – HEZERIS, VALEA, LUNGA, PARU, ȚIPARI.