RETIM și ADID Timiș demarează colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase în zona 0 Ghizela, în cadrul celei de-a doua campanii trimestriale din anul 2023

Incepe cea de-a doua campanie trimestriala prin care sunt colectate deseurile voluminoase. Nu ratati ocazia sa le predati legal si gratuit la containerul RETIM!

Compania RETIM impreuna cu ADID Timis organizeaza in perioada 03 aprilie – 31 mai 2023 o campanie de colectare gratuita a deseurilor voluminoase din zona 0 Ghizela a judetului Timis. Sunt cuprinse localitatile Lugoj, Buzias, Recas, Balint, Bara, Bogda (si in Buzad), Boldur (Sinersig si Jabar), Brestovat, Cheveresu Mare (Dragsina si Vucova), Costeiu, Criciova (Jdioara si Ciresu), Darova, Gavojdia, Ghizela, Nadrag, Nitchidorf, Racovita, Sacosu Turcesc, Secas, Stiuca, Topolovatu Mare (si Cralovat), Victor Vlad Delamarina si Belint.

CINE poate preda deseuri voluminoase

Cetatenii din localitatile mentionate mai sus pot depune prin aport voluntar si gratuit deseurile voluminoase in containerele special puse la dispozitie in punctele de colectare si intre orele mentionate in tabelul de mai jos.

CE se poate preda in cadrul acestei campanii

DESEURILE VOLUMINOASE sunt:

mobilier, comode, mese de cafea, de toaleta, decorative;

mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice;

covoare, carpete, presuri;

canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele;

oale;

ceasuri;

perdele, draperii;

dulapuri de baie, suporturi prosoape;

lustre, tablouri;

obiecte sanitare, cazi, vase de toaleta, robineti, cabine de dus, suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaleta, lavoare, rezervoare de apa pentru vase de toaleta;

obiecte mari de folosinta indelungata precum : calorifere fonta, calorifere aluminiu, usi, tocuri de usi si tocuri de geamuri, etc.

CE NU se poate preda in cadrul acestei campanii

NU se preiau alte categorii de deseuri: reziduale, reciclabile, de constructii, vegetale, periculoase.

NU se colecteaza deseurile de echipamente electrice, electronice si electrocasnice (televizoare, masini de spalat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.).

UNDE si CAND se pot preda deseurile voluminoase

Detalii despre efectuarea acestor campanii pe www.retim.ro si www.adidtimis.ro/stiri.

De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numarul +40 374 885 692, de luni pâna vineri, intre orele 07 – 19.

Comentarii

comentarii