Revelion cu Bella Santiago, Cargo, DJ K-lu, DJ Sava și nu numai, la Timișoara. Vor fi și artificii

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara prezintă vineri, 23 decembrie, programul complet al spectacolelor de la intrarea în anul 2023. Vor fi două scene, una în Piața Victoriei, una în Piața Libertății. Pe prima vor urca DJ Zooleevee, Bella Santiago (Band), Zoli Toth & Orchestra Lira, dar și Cargo, după spectacolul de artificii care anul trecut a lipsit. Pe cea de-a doua scenă, timișorenii îi pot asculta pe DJ K-Lu, DJ Sava și Adriana Onci. În agenda culturală pe anul 2022, programului de Revelion i-a fost alocată suma de 300.000 de lei.

„Programul de Revelion încearcă să-i aducă pe timișoreni împreună, în zi de sărbătoare și se adresează tuturor categoriilor de public, derulându-se atât în Piața Victoriei, cât și în Piața Libertății”, spun reprezentanții Casei de Cultură.

Iată și programul evenimentelor din 31 decembrie – 1 ianuarie:

Piața Victoriei

20:30-22:30 WARM-UP cu DJ ZOLEEVEE

22:30 BELLA SANTIAGO BAND

23:30 ZOLI TOTH & ORCHESTRA LIRA

00:00 ARTIFICII

00:15 CARGO

Piața Libertății

20:30-22:30 WARM-UP cu DJ K-LU

00:15 AFTER-PARTY

DJ SAVA și ADRIANA ONCI

Reprezentanții Casei de Cultură le fac și o scurtă prezentare artiștilor care vor urca pe scenă:

„Bella Santiago: S-a născut in Filipine, dar se simte în România ca acasă, pentru că – mărturisește artista – «în România sunt acasă, mai ales că ziua mea de naștere este pe 1 Decembrie».

Cariera artistică a început-o în străinătate, unde a participat la cele mai populare talent show-uri și emisiuni din Asia, urmate de numeroase concerte și turnee, în Filipine, Taiwan, Malaezia, Emiratele Unite. În România a devenit cunoscută în 2018, când a câștigat «X Factor». Succesul de la «X Factor» a dus-o către alt concurs, «Te cunosc de undeva», pe care l-a câștigat detașat, apoi către emisiunea lui Teo Trandafir. În 2022 a înființat Bella Santiago Band, în care cântă alături de șase instrumentiști profesioniști și un backing vocal.

«Visul nostru – mai spune Bella – este ca, în curând, să ne putem cânta propriile piese în concerte sau festivaluri internaționale»

Zoli TOTH este unul dintre cei mai respectați artiști români, cu peste 1300 de apariții scenice la activ, care depășește mereu limitele și aduce continuu concepte noi de spectacol.

Zoli este timișorean, absolvent al Liceului de Muzică «Ion Vidu», și este unul dintre cei mai vocali ambasadori ai Timișoarei, în țară și străinătate.

De numele lui Zoli se leagă proiecte importante: formația SISTEM, spectacolele «Dosarele Bach», de la Teatrul Bulandra, «Better Together» sau Ansamblul de percuție «Young Beats» – Cantus Mundi. În cei aproape 30 de ani de carieră a susținut concerte în Singapore, Germania, Ungaria, Spania, Norvegia, Suedia, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Belgia, Italia, Moldova, Turcia, Grecia, Malta, Emiratele Arabe Unite și România.

Pentru noaptea de Revelion, programul lui Zoli este alcătuit din piese care să reflecte cât mai bine trecerea în anul Capitalei Europene a Culturii. Peste 30 de instrumentiști vor fi alături de artist, înainte de Anul Nou, în așa fel încât «elementele care definesc pe orașul și, implicit, pe mine, ca timișorean – dinamism, forță, diversitate și mult ritm – să îi facă fericiți pe toți cei care vin să petreacă trecerea dintre ani în Piața Operei din Timișoara», afirmă Zoli.

DJ Sava: Producător, DJ și compozitor. A început să mixeze în 1990. Primele sale discuri single au fost Gone Away (2005) și Remember (2006). Primul album de studio al muzicianului, Love Drops (2007), a fost imprimat la Cat Music și a implicat colaborarea cu Connect-R.

Începând din 2009, DJ Sava colaborează cu interpreta de muzică dance-house Raluka, alături de care s-au născut alte discuri single de succes: September (2009), I Like The Trumpet (2010) și Love You (2010). Compoziția I Like The Trumpet a ocupat prima poziție în ierarhia celor mai difuzate piese la posturile radio din România până în 2021, iar Love You este pe locul șase în același clasament.

Muzica lui DJ Sava a fost puternic influențată de o serie de artiști internaționali : John Creamer, Tiësto și David Guetta”.

