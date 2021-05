Revenirea la normalitate! Studenții UPT s-au întors în campus pe băncile amfiteatrelor

Universitatea Politehnica Timișoara a fost una dintre instituțiile care s-au adaptat cel mai bine la noile realități impuse de contextul epidemiologic, a trecut cu succes de la învățământul în campus la cel online.

UPR a avut și experiența Campusului Virtual, a Centrului de e-Learning, prin intermediul cărora a derulat atât cursurile online, cât și o serie de webinarii care au avut scopul de a-i pregăti și consilia pe studenți în folosirea noilor resurse educaționale. De asemenea, prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, a oferit studenților consiliere pentru adaptarea la noul sistem de învățământ. A fost un an plin de provocări pentru întreg sistemul de învățământ, care a fost nevoit să-și închidă porțile, să transfere cursurile în mediul online, unele în totalitate, altele alternând cu învățământul hibrid pe diferite perioade, în funcție de restricțiile impuse de pandemie.

În ultimul an s-a înregistrat o creștere majoră a resurselor utilizate pentru învățământul online în Campusul Virtual al UPT, au fost achiziționate suplimentar echipamente necesare pentru activitatea online, au fost dezvoltate instrumente digitale, inclusiv de către studenți, dar și cursuri online deschise, prin Centrul de e-Learning.

„Până la urmă, cred că trebuie să luăm și partea bună a lucrurilor, în sensul că ne-am adaptat, în acest an. Pentru noi, la Universitatea Politehnica Timișoara, a fost mai ușor, pentru că am avut un sistem destul de bine pus la punct, mă refer la Centrul de e-Learning și Campusul Virtual, care au derulat activități online și înainte de pandemie. Cadrele didactice care nu au predat în sistemul de învățământ la distanță au fost nevoite doar să-și adapteze cursurile la o platformă deja existentă, nu a trebuit să dezvoltăm un sistem de la zero.

Din acest punct de vedere, a însemnat foarte mult faptul că profesorii au avut la dispoziție instrumentele software necesare. Ne-am extins foarte mult pe această zonă. Singurul incovenient rămâne zona de aplicații, în unele cazuri, acolo unde există instalații mai complexe, pentru care a fost mai greu să se filmeze și să se transmită online lucrarea de laborator”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Conducerea UPT a lăsat facultăților libertatea de a organiza cursurile într-un sistem hibrid de învățământ sau de a rămâne în sistemul online. Majoritatea facultăților au ales, până acum, să rămână în mediul online. În urma consultărilor cu studenții pentru fiecare măsură adoptată, facultățile au programat activitățile aplicative în sistem hibrid, pe grupe restrânse.

Acum însă, când situația epidemiologică s-a îmbunătățit vizibil, iar majoritatea studenților și-au exprimat dorința de a relua activitățile în regim „față în față”, conducerea UPT a decis să-i aducă pe studenți în campus, în special pe cei care acum sunt în anul I, pentru desfășurarea activităților experimentale și de laborator impuse de specificul învățământului ingineresc, pentru familiarizarea cu facilitățile sportive sau cele oferite de Biblioteca UPT, dar și pe cei din anii terminali, pentru finalizarea lucrărilor de licență.

Pentru a asigura condiții de maximă siguranță pentru studenți, aceștia vor veni în campus eșalonat și vor desfășura fizic în special activități practice, alte tipuri de activități urmând să se deruleze în continuare online.

Cazarea se realizează în căminele 20C și 21C, care au fost pregătite cu toate cele necesare pentru venirea studenților, în regim de maxim 3 studenți în cameră, grupați pe facultăți. Căminele UPT sunt dotate cu frigider în fiecare cameră, cu spălătorie și bucătărie pe fiecare etaj. La intrare este asigurată paza 24h/24h cu personal calificat. Accesul în cămin se face pe baza cardului de student. Nu în ultimul rând, în această perioadă cantina studențească va oferi zilnic între orele 12:00-20:00 meniuri diversificate, la prețul subvenționat de 8,00 lei/cartelă de masă (felul 1 și 2), exclusiv pentru studenții UPT. Cartelele de masă se pot achiziționa din incinta cantinei.

„Profitând de scăderea ratei de infectare în Timișoara și în regiune, am decis să aducem anul I în special. Unele facultăți, care au adus deja anii I, au optat pentru a aduce anii II și III. Bineînțeles, ei nu au obligativitatea să vină. Orele se desfășoară în continuare și online, dar au posibilitatea de vedea facultatea, laboratoarele, de a discuta cu cadrele didactice. Ne-am dorit, în special pentru cei din anul I, să ia contact cu viața de student și ce înseamnă studiile în Politehnică.

Pe lângă laboratoare, studenții vor vizita Biblioteca UPT, bazele sportive, unde pot să participe la anumite activități, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, pentru prezentarea modulului pedagogic. Bineînțeles, au și viața din Complexul Studențesc, pot să ia pulsul orașului, să se cunoască între ei, cred că asta e foarte important, pentru că unii nu s-au cunoscut decât online. Cred că este important să dezvolte relații sociale adecvate vârstei lor până la urmă, pentru că asta le-a lipsit în ultimul an”, a precizat rectorul UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan.

Nu în ultimul rând, în viziunea conducerii UPT desfășurarea în siguranță a tuturor activităților cu studenții este foarte importantă. În acest sens, pe lângă măsurile de dezinfectare care au fost deja luate, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a fost organizată împreună cu colectivul prorectorului Dorel Săndesc o sesiune de informare a studenților politehniști privind tipurile de vaccinuri existente, diferențele dintre acestea și importanța vaccinării.

Conducerea UPT facilitează, pentru proprii săi studenți, participarea la Maratonul Vaccinării, care va avea loc în perioada 14 mai 2021, ora 16:00 – 17 mai 2021, ora 8:00, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, unde studenții pot opta pentru vaccinarea cu Pfizer sau cu noul Johnson&Johnson, care se administrează într-o singură doză.

Comentarii

comentarii