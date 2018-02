Revista „Timișoara, pol al turismului cultural bănățean” a fost lansată la Arad

Conf. univ. dr. Lia Lucia Epure a lansat astăzi, la Aula „Ştefan Cicio Pop” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, revista bilingvă (română și engleză) „Timișoara, pol al turismului cultural bănățean”. Manifestarea a fost organizată sub auspiciile Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport a UVVG. Zeci de elevi, studenţi, masteranzi, cadre didactice dar şi arădeni interesaţi de modul în care Timişoara se pregăteşte pentru a onora postura de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, Aradul fiind partener în acest proiect, au fost prezenţi la lansere.

Între asistenţă şi coordonatoarea revistei, conf. univ. dr. Lia Lucia Epure, a avut loc un incitant dialog pe tematici legate de conceptul de Capitală Culturală Europeană. S-a vorbit şi despre viitoare proiecte editoriale privind prezentarea unor muzee, case memoriale, castele şi a altor obiective de patrimoniu din aria geografică a Banatului dar şi a Transilvaniei în general, cu focusare atât pe judeţul Timiş cât şi pe judeţele vecine acestuia, Arad şi Caraş-Severin. Toţi cei prezenţi au primit câte un exemplar al revistei bilingve „Timișoara, pol al turismului cultural bănățean/Timisoara, the pole of cultural tourism in Banat”, care prezintă festivaluri şi evenimente culturale atât din judeţul Timiş cât şi din judeţele Arad şi Caraş-Severin. Conf. univ. dr. Lia Lucia Epure, coordonatoarea proiectului editorial, este cadru didactic universitar la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UVVG şi membru activ al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021.

