Revistele Helion Timișoara nominalizate la ROMCON – premiile naționale de SF

Helion print, Helion Online, reviste, Cenaclul H.G. Wells 50. Proză (Editura Universității de Vest, Timișoara), antologie, Cenaclul H.G. Wells 50. Critică și eseu (Editura Universității de Vest, Timișoara); Adriana Grigore – Potpuriu de coarde (revista Helion, nr. 5-6, 2019), povestire și Galaxia imaginarului – Darius Luca Hupov, Helion Online, emisiune radio-tv -au intrat la nominalizările pentru premiile naționale de Science-Fiction, acordate pentru anul 2019, în cadrul celei de-a 41-a ediții ROMCON care va avea loc în 2020.

Celelalte nominalizări sunt

ROMAN

Cristi Ardelean – Femei din Kevlar (Casa Cărții de Știință, Cluj)

Rodica Bretin – Elysium (Tritonic)

Bogdan Marcu – Proiectul Morfeu (Pavcon)

Sergiu Someșan, Războiul Celestinei (Pavcon)

Daniel Timariu – Tenebre. Miercuri (Tritonic)

NUVELĂ

Aurel Cărășel – Flaaf (revista CSF)

Cristian Cârstoiu – Noopali (revista CSF)

Teodora Matei & Lucian-Dragoș Bogdan – Lună albă, lună stacojie (Tritonic)

Cristian M. Teodorescu – Atelier de reparații și întreținere (revista Fantastica)

Mihail Toma, Good job… bad jobs (Editura Toma & Son

VOLUM DE POVESTIRI

Diana Alzner – Trovantul (Pavcon)

Florin Giurcă – Fantazio blues (Pavcon)

Teodora Matei & Lucian-Dragoș Bogdan – 3.6 (Tritonic)

Pompilian Tofilescu – Lupi și mere stricate (Pavcon)

Mihail Toma – Vieți importante (Editura Toma & Son)

POVESTIRE

Beatrice Badea – Les fleurs du grave (revista Junimea Studențească, nr. 13-14, 2019

Ștefana Czeller – Nebula (revista Gazeta SF, nr. 95, 2019)

Adriana Grigore – Potpuriu de coarde (revista Helion, nr. 5-6, 2019)

Ionuț Manea – Ciudatul caz al lui Roger Mood (revista Helion, nr. 1-2, 2019)

Liviu Surugiu – Stația viselor (revista CSF, nr. 1, 2019)

NON FICTION

Adina Ailoaiei – Studenta nevorbită (Cygnus, Suceava)

Aurel Cărășel – Imaginarium. O istorie tematică a literaturii SF (Pavcon)

Biblioteca Nova vol. 15. Special 2019 (Eurostampa)

Alexandru Ciorogar (coord.) – Postumanismul (Tracus Arte)

Dodo Niță – Europa benzilor desenate (Pavcon)

ANTOLOGIE

Cenaclul H.G. Wells 50. Proză (Editura Universității de Vest, Timișoara)

Cenaclul H.G. Wells 50. Critică și eseu (Editura Universității de Vest, Timișoara)

Antologia CSF 2018 (Pavcon)

East of a Known Galaxy. An Anthology of Romanian sci-fi Short Stories (Tritonic)

REVISTE

Colecția Science-Fiction (CSF)

Fantastica

Gazeta SF

Helion print

Helion Online

EMISIUNE RADIO-TV

Dialog intercultural/Mașina visului – Lucian Merișca, Radio Iași

Galaxia imaginarului – Darius Luca Hupov, Helion Online

La frontierele cunoașterii – Mircea Nanu Multeanu, Intermedia TV Suceava

Science Nation – Sorin Badea, Radio Guerilla

TRADUCĂTORI

Adrian Șerban Dobrin

Silviu Genescu

Alexandru Maniu

Mihai-Dan Pavelescu

Ruxandra Toma

ARTIST PLASTIC

Traian Abruda

Laura Ceica

Cătălin Negrea

Viorel Pîrligras

Tudor Popa

