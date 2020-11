Revoltă la Dobrești, satul de baștină al Patriarhului Daniel

Localnicii din Dobresti, satul de bastina al Patriarhului Daniel, sunt revoltati dupa ce Primaria Bara, de care apartine satul, a decis ridicarea unui monument al eroilor la intrarea in sat, chiar in fata manastirii Patriarhului.

“Pe mine ma deranjeaza ca noi avem atatea probleme in sat si in comuna de rezolvat si ei ridica monumente. Comuna asta este cred cea mai inapoiata din toata zona. Pur si simplu isi bat joc de noi. Daca voiau sa faca un monument in fata manastirii trebuia sa il faca staretul din banii lui. Manastirea aia a inghitit o gramada de bani. Puteau pune de la dansii 10.000 de euro. Sunt oameni batrani care trebuie ajutati, pleaca tinerii din comuna. Petru asta nu se face nimic. Facem monumente. Nu se poate asa ceva!”, a semnalat problema un localnic revoltat ca banii si-asa putini ai comunitatii sunt cheltuiti fara rost.

Primaria Bara a achizitionat la inceputul acestei luni lucrarile de amenajare ale monumentului pentru nu mai putin de 42.000 de lei la care se mai adauga si plata unui diriginte de santier care va superviza lucrarile.

Contactat de Lugoj Info.ro, primarul comunei Bara, Casian Ursu recunoaste ca el a aprobat lucrarile dar nu stie exact cum va arata noul monument. Lucrarea a fost atribuita direct unei firme din Timisoara. Ursu sustine ca ideea unui monument al eroilor a apartinut vechiului primar si staretului manastirii ridicate de catre Patriarhul Daniel. Primarul declara ca nu vede o problema in faptul ca monumentul va fi ridicat chiar langa o troita, tot inchinata eroilor, in fata manastirii si se declara foarte bucuros de prima sa realizare din mandatul de primar.

Primaria Bara este considerata ca fiind cea mai saraca administratie locala din judet.

Actualul primar, fost viceprimar, a fost ales pe 27 septembrie dupa ce la doua dintre sectiile de votare din comuna au fost inregistrate prezente la vot de 282,05 %, respectiv 370 %, conform AEP. Situatia nu e una noua in comuna, localnicii sustinand ca practic cei inscrisi pe listele electorale permanente au fost dublati sau chiar triplati de flotanti, astfel ca oameni care nu locuiesc in satele comunei au decis cine conduce primaria in urmatorii patru ani.

