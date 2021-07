Revolta micilor comercianți din Timișoara: ”Vai de capul nostru! Vor să ne anihileze de tot…!”

De parcă pandemia COVID nu i-a anihilat aproape de tot pe micii comercianți din Timișoara, că autoritățile au pus iarăși biciul pe ei, cu amenințări de amenzi de până la 10.000 de lei, fapt ce i-a revoltat foarte tare.

Acum, s-a mizat pe o găselniță considerată de comercianți nu numai abuzivă, dar și absurdă, fiindcă o autoritate (poliția) intervine pe o proprietate privată. În această acțiune se invoca încălcarea legii 185 din 2013, de care nicio autoritate nu a mai amintit până acum.

În procesul verbal întocmit de polițiștii locali se arată: ”Au fost amplasate mijloace de publicitate pe ferestrele punctului de lucru din Timișoara , strada…., fără aviz de publicitate!”. De aceea polițiștii au dat termen două zile pentru desființarea lor, în caz contrar, comercianții vor primi amendă cuprinsă între 1.000 -10.000 lei. Legea nr. 185, articolul 15, aliniatul 2 mai arată: ”Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor!”

Care este aberația și abuzul?

Ștefan, proprietar, a explicat: ”Bine, am înțeles. Eu am niște prețuri afișate pe geam și susțineți că s-a încălcat legea, deși în acest caz este un abuz, fiindcă autoritatea (poliția) se bagă peste mine în proprietate privată și îmi dă ordin ce să fac și cum să fac, la mine în proprietate. Exact ca și cum ar veni la tine în casă să impună poliția ce să faci, invocând o lege stupidă. Bun, am înțeles, în cazul prețurilor. Atunci, eu vreau să respect legea și să fac demersuri să intru în legalitate, dar de la primărie mi s-a spus că nu am ce să fac. Am pus niște prețuri pe geam, pe doi -trei metri pătrați. Ok. Ei spun că e publicitate mascată! Cât trebuie să plătesc pentru asta? Răspunsul a fost că nu am nimic de făcut. Deci nici în legalitate nu mă lăsați să fiu, dar nici nu mă lăsați să fac ce vreau la mine în proprietate. Nu e absurd?! Mi s-a spus că nu am voie să îmi pun pe geamul meu personal numele firmei. E incredibil, dar nu există nicio rezolvare la această situație! Numai la noi, micii proprietari, este reclamă mascată? Atunci cum e cu nume de firme mari pe toate umbrelele, scaunele și mesele de la terasele din oraș?”

Nicu, proprietar, s-a revoltat: ”Nu vreau să folosesc cuvinte jignitoare, dar este inadmisibil să fim atacați în asemenea manieră, chiar acum când și așa suntem aproape anihilați de pandemie, care timp de șase luni ne-a ținut închiși. Știam că dacă îți faci reclamă afară pe clădire îți trebuie avize și aprobări, dar pe geam, în interior, la mine pe proprietate de ce să mi se interzică? Fără îndoială că autoritatea face un abuz să intervine la mine în proprietate. Ce prejudicii aduc eu dacă am pus niște prețuri pe geam înăuntru. Mi s-a spus de la început că nu e nevoie de nicio aprobare. Acum, s-au gândit să ne mai dea o lovitură, de parcă pandemia nu ne-a chinuit destul? Nici măcar nu e în exterior afișul. Am avut de-a lungul timpului multe controale și nimeni nu a spus nimic. M-am dus la primărie și le-am spus că vreau să intru în legalitate. Mi s-a răspuns că nu se poate. Pur și simplu trebuie să dau jos abțibildurile. E vorba de reclamă mascată! Uitați-vă peste tot în Timișoara, la terase! Sunt nume de firme celebre peste tot afișate, pe mese, pe scaune și pe umbrele. Asta nu înseamnă reclamă mascată? Păi, de aceia nu au curajul să se ia autoritățile, fiindcă sunt prea mari, dar asupra noastră că suntem mici se pot face tot felul de abuzuri. Vai de capul nostru! Vor să ne anihileze de tot…!”.

